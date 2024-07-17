Об этом блюде, которое можно приготовить на завтрак, кулинар и известная фудблогер Юлия Сенич говорит, как об очень милом.
«Это самое милое блюдо, которое я когда-то готовила», - отметила Юлия на своей странице в Инстаграм, говоря о панкейках.
И для приготовления панкейков на завтрак понадобятся следующие ингредиенты: яйцо – 1 шт., сахар – 2 ст. л., молоко – 210 г, растительное масло 25 г, мука – 200 г, разрыхлитель – 1 ч. л., щепотка соли, клубника – 4-5 шт.
Ход приготовления завтрака элементарный: яйцо необходимо взбить с сахаром и солью. Влить чуть теплое молоко и растительное масло, хорошо перемешать. Затем добавляем в смесь муку и разрыхлитель.
«Жарим панкейки на сухой сковороде на среднем огне», – рассказала Юлия о ходе приготовления панкейков на завтрак.
Как приготовить панкейки на завтрак.
Теперь клубнику нарезаем кольцами и выкладываем на панкейк, и закрываем тестом, когда панкейк уже покрылся пузырьками.
Подавать такие панкейки на завтрак можно с любимым вареньем или медом.
Подписчикам на страницу фудблогера очень понравился такой оригинальный рецепт панкейков на завтрак:
«К утреннему кофе идеально»,
«Какая вкусная красота!»,
«Ого!» .
Как приготовить панкейки на завтрак.
Добавим, что кулинары советуют при приготовлении панкейков просеивать муку.
Кроме того, для того чтобы панкейки получились действительно вкусными все ингредиенты, включая молоко и яйца должны быть комнатной температуры. Использовать продукты прямо из холодильника не следует, иначе панкейки не выйдут пышными и нежными.
Не считая того, тесто для панкейков нельзя длительно вымешивать.
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