Главное в этом рецепте омлета на завтрак – это то, что для него не понадобится ни одной капли масла.
Кроме того, процесс приготовления настолько простой и быстрый, что, как говорил Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм, «аж неудобно как-то».
Итак, ингредиенты для приготовления такого блюда на завтрак нужны следующие: яйцо — 3 шт, черри — 100 гр, молоко — 50 гр, кукуруза — 50 гр, зеленый лук — 30 гр, а также пакет-слайдер.
Омлет на завтрак без сковороды.
А ход приготовления омлета по рецепту Эктора Хименеса-Браво невероятно простой. Сначала ставим на плиту кастрюлю с водой – она должна закипеть.
Яйца вбиваем прямо в пакет, туда же высыпаем нарезанный лук, кукурузу, порезанные помидоры. Добавляем соль, перец и молоко.
Застегиваем пакет и все перемешиваем. Кладем пакет с будущим омлетом в кипящую воду на 5-10 минут.
Когда омлет будет готов, выкладываем завтрак на тарелку. К своему завтраку Эктор Хименес-Браво также добавил зелень.
«Готово! Можно завтракать! И главное – без единой капли масла», - подчеркнул ресторатор.
Омлет на завтрак без сковороды.
Отметим, что так рецепт омлета на завтрак понравился многим подписчикам на страницу Эктора:
«Аппетитно и вкусно выглядит, и можно быстро приготовить»,
«Теперь буду так готовить омлеты».
Отметим, что омлет с помидорами – это очень полезный завтрак. Яйца содержат много белка и протеинов, а помидоры — это мощный антиоксидант.
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