Этот рецепт омлета на завтрак настолько простой и быстрый, что удивил даже ресторатора, судью «Мастер Шеф» и шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.

Главное в этом рецепте омлета на завтрак – это то, что для него не понадобится ни одной капли масла.

Кроме того, процесс приготовления настолько простой и быстрый, что, как говорил Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм, «аж неудобно как-то».

Итак, ингредиенты для приготовления такого блюда на завтрак нужны следующие: яйцо — 3 шт, черри — 100 гр, молоко — 50 гр, кукуруза — 50 гр, зеленый лук — 30 гр, а также пакет-слайдер.

Омлет на завтрак без сковороды.

А ход приготовления омлета по рецепту Эктора Хименеса-Браво невероятно простой. Сначала ставим на плиту кастрюлю с водой – она должна закипеть.

Яйца вбиваем прямо в пакет, туда же высыпаем нарезанный лук, кукурузу, порезанные помидоры. Добавляем соль, перец и молоко.

Застегиваем пакет и все перемешиваем. Кладем пакет с будущим омлетом в кипящую воду на 5-10 минут.

Когда омлет будет готов, выкладываем завтрак на тарелку. К своему завтраку Эктор Хименес-Браво также добавил зелень.

«Готово! Можно завтракать! И главное – без единой капли масла», - подчеркнул ресторатор.

Омлет на завтрак без сковороды.

Отметим, что так рецепт омлета на завтрак понравился многим подписчикам на страницу Эктора:

«Аппетитно и вкусно выглядит, и можно быстро приготовить»,

«Теперь буду так готовить омлеты».

Отметим, что омлет с помидорами – это очень полезный завтрак. Яйца содержат много белка и протеинов, а помидоры — это мощный антиоксидант.

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