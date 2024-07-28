Як правильно зберігати цибулю, щоб вона не псувалася, не гнила і зберігала корисні і смакові якості до наступного врожаю – є прості секрети, які обов’язково допоможуть.

Цибуля може зберігатися досить довго, але є певні секрети, як цього досягти. Якщо ж дотриматись помилок у зберіганні цибулі, вона може почати гнити, проростати.

І для того, щоб зберегти врожай цибулі свіжим і смачним якомога довше необхідно в пеошу чергу не тільки створити правильні умови, а й підготувати овочі.

Один з секретів, який допоможе зберігати цибулю максимально довго - випалювання донця.

Як відомо, якщо у цибулі проростає коріння, це призводить до того, що терміни її зберігання знчно зменшуються.

Як зберігати цибулю максимально довго.

Уникнути цієї проблеми при зберіганні цибулі і можна завдяки випалюванню.

Для цього потрібно образіти донця у кожної цибулини, а потім обережно обпалити місце зрізу.

Ще одна хитрість для довгого зберігання цибулі – метод підвішування. Якщо підвісити цибулю, наприклад, заплетену у коси, можна забезпечити вільний доступ до них свіжого повітря і захистити їх від гризунів.

Також для довгого зберігання цибулі її укутують – урожай вкривають ковдрою, тирсою або соломою. Однак роблять це не тільки для зберігання. Цибуля може переносити короткочасне зниження температури, але при тривалих холодах її обов'язково потрібно накрити.

Як зберігати цибулю максимально довго.

Крім того досвідчені господарі знають ще один секрет довгого зберігання цибулі, і це – крейда. Якщо натерти крейду і посипати овочі, вона буде вбирати надлишки вологи, тим самим запобігаючи загнивання врожаю. Щоб вирішити проблему зайвої вологи, на кожні 10 кг цибулі витрачають не менше 200 г тертої крейди.

Приміщення для зберігання цибулі повинно бути сухим. Найбільш вдалим місцем вважається неопалюваний гараж або підвал. Щодо квартири, то це комора або спеціальна господарська шафа. Також цибулю зберігають на балконі, але він повинен бути закритим.

Який термін зберігання цибулі – якщо зберігати у квартирі, будинку, на закритому балконі, то овочі можеть пролежати від 4 місяців. У прохолодніших місцях термін зберігання збільшується.

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