Перець на зиму, приготований за цим рецептом, з’їдається до станньої краплі, бо він ароматний, з насиченим кольором і ніжним смаком.

Простий і дуже смачний рецепт перцю на зиму – це справжній скарб для кожної господині, яка робить консервації. Таку закуску можна подавати до багатьох страв, радуючи рідних та друзів літньою смакотою під час холодів.

Відома кулінар і фудблогерка з Сум Дарія Даріко поділилася бабусиним рецептом перцю на зиму, детально розповівши хід приготування.

«Перець неймовірний – бабусин рецепт, консервація на зиму», - зазначила Дарія.

Індредієти для приготування такого перцю потрібні такі (на 4 банки по 0,5 л та одну банку 1л): різнокольоровий перець 3-3,2 кг, олія для смаження (40-50 мл) і в кожну 0,5 л банку:

сіль1/2 ч.л.

цукор 50г

часник 1 ч.л.

оцет 9% 35 мл

Смачний рецепт перцю на зиму.

Хід приготування перцю на зиму починаємо з того, що перець чистимо, нарізаємо на шматочки.

«Я роблю приблизно 2Х2 см, але можна робити і більші», - підкреслила кулінар.

На розігрітій олії на маленькому вогні пропарюємо перець хвилин 20, періодично помішуючи.

«Він не повинен бути обсмаженим, а саме гарно пропарений в олії та пустити сік», - порадила фудблогер.

Тепер викладаємо перець в стерильні банки, доливаємо рідиною з пательні. Додаємо сіль, цукор, часник та оцет і заливаємо до верху окропом. Все, перець на зиму можна закатувати.

Смачний рецепт перцю на зиму.

Перегортаємо кришкою до низу, укутуємо і залишаємо до повного остигання.

«Дуже смачний консервований перець! Це багаторічний рецепт моєї бабусі, її візитівка, якщо можна так казати», - розповіла кулінар, звідки знає, як смачно приготувати перець на зиму.

Цей рецепт перцю на зиму прийшовся до вподоби багатьом підписникам на сторінку Дарії. Господині розповідають в коментарях, що дійсно закуска дуже смачна.

«Дякую, дуже смачний перець, робила за Вашим рецептом»,

«Дуже смачно»,

«Люблю такий перець».

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