Простой и вкуснейший рецепт перца на зиму – это настоящее сокровище для каждой хозяйки, которая делает консервации. Такую закуску можно подавать ко многим блюдам, радуя родных и друзей летней вкуснятиной во время холодов.
Известная кулинар и фудблогер из Сум Дария Дарико поделилась бабушкиным рецептом перца на зиму, подробно рассказав ход приготовления.
«Перец невероятный – бабушкин рецепт, консервация на зиму», - отметила Дарья.
Индредиеты для приготовления такого перца нужны следующие (на 4 банка по 0,5 л и одну банку 1л): разноцветный перец 3-3,2 кг, масло для жарки (40-50 мл) и в каждую 0,5 л банку:
соль1 /2 ч.л.
сахар 50г
чеснок 1 ч.л.
уксус 9% 35 мл
Вкусный рецепт перца на зиму.
Ход приготовления перца на зиму начинаем с того, что перец чистим, нарезаем на кусочки.
«Я делаю примерно 2Х2 см, но можно делать и побольше», - подчеркнула кулинар.
На разогретом масле на маленьком огне пропариваем перец минут 20, периодически помешивая.
"Он не должен быть обжаренным, а именно хорошо пропарен в масле и пустить сок", - посоветовала фудблогер.
Теперь выкладываем перец в стерильные банки, доливаем жидкостью из сковороды. Добавляем соль, сахар, чеснок и уксус и заливаем вверх кипятком.
Все, перец на зиму можно замучить.
Вкусный рецепт перца на зиму.
Переворачиваем крышкой вниз, укутываем и оставляем до полного остывания.
«Очень вкусный консервированный перец! Это многолетний рецепт моей бабушки, ее визитная карточка, если можно так сказать», - рассказала кулинар, откуда знает, как вкусно приготовить перец на зиму.
Этот рецепт перца на зиму пришелся по душе многим подписчикам на страницу Дарии. Хозяйки рассказывают в комментариях, что действительно закуска очень вкусная.
«Спасибо, очень вкусный перец, делала по Вашему рецепту»,
«Очень вкусно»,
«Люблю такой перец».
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