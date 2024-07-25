Перец на зиму, приготовленный по этому рецепту, съедается до последней капли, потому что он ароматный, с насыщенным цветом и нежным вкусом.

Простой и вкуснейший рецепт перца на зиму – это настоящее сокровище для каждой хозяйки, которая делает консервации. Такую закуску можно подавать ко многим блюдам, радуя родных и друзей летней вкуснятиной во время холодов.

Известная кулинар и фудблогер из Сум Дария Дарико поделилась бабушкиным рецептом перца на зиму, подробно рассказав ход приготовления.

«Перец невероятный – бабушкин рецепт, консервация на зиму», - отметила Дарья.

Индредиеты для приготовления такого перца нужны следующие (на 4 банка по 0,5 л и одну банку 1л): разноцветный перец 3-3,2 кг, масло для жарки (40-50 мл) и в каждую 0,5 л банку:

соль1 /2 ч.л.

сахар 50г

чеснок 1 ч.л.

уксус 9% 35 мл

Вкусный рецепт перца на зиму.

Ход приготовления перца на зиму начинаем с того, что перец чистим, нарезаем на кусочки.

«Я делаю примерно 2Х2 см, но можно делать и побольше», - подчеркнула кулинар.

На разогретом масле на маленьком огне пропариваем перец минут 20, периодически помешивая.

"Он не должен быть обжаренным, а именно хорошо пропарен в масле и пустить сок", - посоветовала фудблогер.

Теперь выкладываем перец в стерильные банки, доливаем жидкостью из сковороды. Добавляем соль, сахар, чеснок и уксус и заливаем вверх кипятком.

Все, перец на зиму можно замучить.

Вкусный рецепт перца на зиму.

Переворачиваем крышкой вниз, укутываем и оставляем до полного остывания.

«Очень вкусный консервированный перец! Это многолетний рецепт моей бабушки, ее визитная карточка, если можно так сказать», - рассказала кулинар, откуда знает, как вкусно приготовить перец на зиму.

Этот рецепт перца на зиму пришелся по душе многим подписчикам на страницу Дарии. Хозяйки рассказывают в комментариях, что действительно закуска очень вкусная.

«Спасибо, очень вкусный перец, делала по Вашему рецепту»,

«Очень вкусно»,

«Люблю такой перец».

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