Досвідчені господині солять, маринують, квасять та роблять інші смачні заготовки на зиму, користуючись місячним календарем.

Щоб консервація зберігалася довго, була смачною, соковитою і корисною, а огірки зберігали хрусткість і смак, багато господинь роблять заготовки у найсприятливіші дні.

Для цього в них завжди під рукою місячний календар.

І у липні найкращими днями для консервації огірків та інших овочів є 1-4, 8-21, а також 28-31.

Для засолювання та квашення у липні, за місячним календарем, найкраще підійдуть 7-9, 17-20 липня.

Крім того, найсмачнішими консервовані огірки вийдуть, якщо сскористатися низкою хитрощів. Так, обираючи найкращі огірки для консервування необхідно вроховувати деякі критерії.

Найкращі дні для засолки і консервації огірків у липні, календар.

Насамперед необхідно звертати увагу на розмір овоча. Огірки для консервування повинні бути однакової форми і довжини – таким чином вони більш компактно розмістяться і банці і однорідно замаринуються. Огірки, які понад 12 см краще використовувати для комбінованої консервації а також маринованих салатів.

Господині також відсортовують огірки для маринування, консервації і засолки. Наприклад, на маленькі і середні.

Огірки для консервації повинні бути без пошкоджень і пружними. Таким чином у консервації вони залишаться хрусткими.

Консервуючи огірки, необхідно також мати на увазі, що для того, щоб вони зберегли свій унікальний смак необхідно знати міру у додаванні прянощів і часнику. Порада від кухарів – один зубчик часнику на трилітрову банку. А, щоб консервовані огірки були хрусткими і пружними додають смородинове або дубове листя.

Найкращі дні для засолки і консервації огірків у липні, календар.

Консервувати огірки найкраще у воді з криниці або джерела. Якщо ж такої можливості немає, підійде бутильована або очищена. При використанні води з-під крану при консервації огірків її необхідно відфільтрувати і прокип’ятити.

Останні новини України:

Максимально простий рецепт маринованих огірків із гірчицею.

Як правильно посадити помідори, щоб вистачило і на сік, і на консервацію.

Такі смачні, що захочеться ще: як приготувати соковиті баклажани на зиму.