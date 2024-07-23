Чтобы консервация сохранялась долго, была вкусной, сочной и полезной, а огурцы сохраняли хрусткость и вкус, многие хозяйки делают заготовки в самые благоприятные дни.

Для этого у них всегда под рукой лунный календарь.

И в июле лучшими днями для консервации огурцов и других овощей являются 1-4, 8-21, а также 28-31.

Для засолки и квашения в июле, по лунному календарю, лучше всего подойдут 7-9, 17-20 июля.

Кроме того, самыми вкусными консервированные огурцы получатся, если воспользоваться рядом хитростей. Так, выбирая лучшие огурцы для консервирования, необходимо учитывать некоторые критерии.

Лучшие дни для засолки и консервации огурцов в июле, календарь.

В первую очередь необходимо обращать внимание на размер овоща. Огурцы для консервирования должны быть одинаковой формы и длины – таким образом они компактнее разместятся в банках и однородно замаринуются. Огурцы, которые более 12 см лучше использовать для комбинированной консервации, а также маринованных салатов.

Хозяйки также сортируют огурцы для маринования, консервации и засолки. К примеру, на маленькие и средние.

Огурцы для консервации должны быть без повреждений и упругими. Таким образом, в консервации они останутся хрустящими.

Консервируя огурцы, необходимо также иметь в виду, что для того чтобы они сохранили свой уникальный вкус необходимо соблюдать меру в добавлении пряностей и чеснока. Совет от поваров – один зубчик чеснока на трехлитровую банку. Для того, чтобы консервированные огурцы были хрустящими и упругими добавляют смородиновые или дубовые листья.

Лучшие дни для засолки и консервации огурцов в июле, календарь.

Консервировать огурцы лучше в воде из колодца или источника. Если же такой возможности нет, подойдет бутылированная или очищенная вода. При использовании воды из под крана при консервации огурцов ее необходимо отфильтровать и прокипятить.

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