Как правильно хранить лук, чтобы он не портился, не гнил и сохранял полезные и вкусовые качества до следующего урожая – есть простые секреты, которые обязательно помогут.

Лук может храниться довольно долго, но есть определенные секреты, как этого добиться. Если же соблюдать ошибки в хранении лука, он может начать гнить, прорастать.

И для того, чтобы сохранить урожай лука свежим и вкусным как можно дольше необходимо в первую очередь не только создать правильные условия, но и подготовить овощи.

Один из секретов, который поможет хранить лук максимально долго – обжиг донышка.

Как известно, если у лука прорастают корни, это приводит к тому, что сроки его хранения значительно уменьшаются.

Как хранить лук максимально долго

Избежать этой проблемы при хранении лука можно благодаря обжигу.

Для этого нужно обрезать донышка у каждой луковицы, а затем осторожно обжечь место среза.

Еще одна хитрость для долгого хранения лука – метод подвешивания. Если подвесить лук, например заплетенный в косы, можно обеспечить свободный доступ к ним свежего воздуха и защитить их от грызунов.

Также для долгого хранения лука его укутывают – урожай укрывают одеялом, опилками или соломой. Однако делают это не только для хранения. Лук может переносить кратковременное понижение температуры, но при длительных холодах его обязательно нужно накрыть.

Как хранить лук максимально долго

Кроме того опытные хозяева знают еще один секрет долгого хранения лука, и это – мел. Если натереть мел и посыпать овощи, он будет впитывать излишки влаги, тем самым предотвращая загнивание урожая. Чтобы решить проблему излишней влаги, на каждые 10 кг лука тратят не менее 200 г тертого мела.

Помещение для хранения лука должно быть сухим. Наиболее удачным местом считается неотапливаемый гараж или подвал. Что касается квартиры, то это кладовая или специальный хозяйственный шкаф. Также лук хранят на балконе, но он должен быть закрыт.

Какой срок хранения лука – если хранить в квартире, дома, на закрытом балконе, то овощи могут пролежать от 4 месяцев. В более прохладных местах срок хранения увеличивается.

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