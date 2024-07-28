Кукурудза в духовці стане вашим фаворитом і варити її бвльше не захочеться, а все завдяки простим і доступним рецептам.

Смачно приготувати кукурудзу в духовці можна з маслом і спеціями.

Саме таким рецептом запеченої кукурудзи поділилася відомий кулінар і фудблогер «Anny cooking».

Інгредієнти для запеченої кукурудзи в духовці потрібні такі:

5-6 качанів молодої кукурудзи

100 г м‘якого масло

1 ч.л. паприки без гірки

1 ч.л. сухого часнику без гірки

1/4 ч.л. ніжного карі

фольга

Як смачно приготувати кукурудзу в духовці.

Хід приготування кукурудзи в духовці такий:

Кукурудзу чистимо, початок ділимо навпіл. Масло змішуємо з карі, паприкою і часником, і щедро обмазуємо кожен шматочок кукурудзи.

Тепер кукурудзу загортаємо у фольгу, викладаємо на деко і запікаємо. Потім злегка охолоджуємо і можна смакувати!

«Запікаємо при 180 градусах 40 хвилин або при 200 градусах - 30 хвилин. Спеції можна давати на власний смак, або можна взагалі без них. Сіль при подачі по бажанню», - зазначила Анна нюанси у приготуванні кукурудзи в духовці.

Як смачно приготувати кукурудзу в духовці.

Ще один простий і смачний спосіб приготування кукурудзи у духовці – з лимоном.

Для цього рецепту печеної кукурудзи знадобляться такі інгредієнти: кукурудза, сіль і перець чилі, а також лимон і вершкове масло.

Вичавлюємо на кукурудзу сік лимона, натираємо сіллю, додаємо перець чилі і шматочок вершкового масла. Загортаємо кукурудзу у фольгу і ставимо у духовку, розігріту до 180 градусів.

Нагадаємо щодо калорійності кукурудзи.

Кукурудза відрізняється підвищеним вмістом вуглеводів, а її калорійність становить 93 кКал на 100 г продукту. У 100 г відвареної кукурудзи міститься 123 кКал, а в 100 г консервованої кукурудзи – 119 кКал.

Користь кукурудзи дуже велика. Регулярне споживання кукурудзи може зменшити ризик інсульту, діабету і серцево-судинних захворювань. При вживанні кукуруддзи організм отримує достатню кількість харчових волокон, клітковини, калію, магнію, фосфору, вітаміну Е та інших корисних речовин.

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