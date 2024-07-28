Смачно приготувати кукурудзу в духовці можна з маслом і спеціями.
Саме таким рецептом запеченої кукурудзи поділилася відомий кулінар і фудблогер «Anny cooking».
Інгредієнти для запеченої кукурудзи в духовці потрібні такі:
5-6 качанів молодої кукурудзи
100 г м‘якого масло
1 ч.л. паприки без гірки
1 ч.л. сухого часнику без гірки
1/4 ч.л. ніжного карі
фольга
Як смачно приготувати кукурудзу в духовці.
Хід приготування кукурудзи в духовці такий:
Кукурудзу чистимо, початок ділимо навпіл. Масло змішуємо з карі, паприкою і часником, і щедро обмазуємо кожен шматочок кукурудзи.
Тепер кукурудзу загортаємо у фольгу, викладаємо на деко і запікаємо. Потім злегка охолоджуємо і можна смакувати!
«Запікаємо при 180 градусах 40 хвилин або при 200 градусах - 30 хвилин. Спеції можна давати на власний смак, або можна взагалі без них. Сіль при подачі по бажанню», - зазначила Анна нюанси у приготуванні кукурудзи в духовці.
Як смачно приготувати кукурудзу в духовці.
Ще один простий і смачний спосіб приготування кукурудзи у духовці – з лимоном.
Для цього рецепту печеної кукурудзи знадобляться такі інгредієнти: кукурудза, сіль і перець чилі, а також лимон і вершкове масло.
Вичавлюємо на кукурудзу сік лимона, натираємо сіллю, додаємо перець чилі і шматочок вершкового масла. Загортаємо кукурудзу у фольгу і ставимо у духовку, розігріту до 180 градусів.
Нагадаємо щодо калорійності кукурудзи.
Кукурудза відрізняється підвищеним вмістом вуглеводів, а її калорійність становить 93 кКал на 100 г продукту. У 100 г відвареної кукурудзи міститься 123 кКал, а в 100 г консервованої кукурудзи – 119 кКал.
Користь кукурудзи дуже велика. Регулярне споживання кукурудзи може зменшити ризик інсульту, діабету і серцево-судинних захворювань. При вживанні кукуруддзи організм отримує достатню кількість харчових волокон, клітковини, калію, магнію, фосфору, вітаміну Е та інших корисних речовин.
Останні новини України:
Таких оладок ви ще не їли: "Мастер Шеф" Ярославський дав рецепт смачного сніданку.
Ідеальний варіант літнього салату Олів'є: швидко і дуже смачно.
Оновлений рецепт крабового салату: "Крабовий коктейль".