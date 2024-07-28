Кукуруза в духовке станет вашим фаворитом и варить ее больше не захочется, а все благодаря простым и доступным рецептам.

Вкусно приготовить кукурузу в духовке можно с маслом и специями.

Именно таким рецептом запеченной кукурузы поделилась известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты для запеченной кукурузы в духовке требуются:

5-6 кочанов молодой кукурузы

100 г мягкого масло

1 ч.л. паприки без горки

1 ч.л. сухого чеснока без горки

1/4 ч.л. нежного кари

фольга

Как вкусно приготовить кукурузу в духовке.

Ход приготовления кукурузы в духовке такой:

Кукурузу чистим, початок делим пополам. Масло смешиваем с карри, паприкой и чесноком, и щедро обмазываем каждый кусочек кукурузы.

Теперь кукурузу заворачиваем в фольгу, выкладываем на противень и запекаем. Затем слегка охлаждаем и можно наслаждаться!

«Запекаем при 180 градусах 40 минут или при 200 градусах – 30 минут. Специи можно давать по собственному вкусу, или можно вообще без них. Соль при подаче по желанию», - отметила Анна нюансы в приготовлении кукурузы в духовке.

Как вкусно приготовить кукурузу в духовке.

Еще один простой и вкусный способ приготовления кукурузы в духовке – с лимоном.

Для этого рецепта печеной кукурузы понадобятся следующие ингредиенты: кукуруза, соль и перец чили, а также лимон и сливочное масло.

Выжимаем на кукурузу сок лимона, натираем солью, добавляем перец чили и кусочек сливочного масла. Заворачиваем кукурузу в фольгу и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов.

Напомним о калорийности кукурузы.

Кукуруза отличается повышенным содержанием углеводов, а ее калорийность составляет 93 ккал на 100 г продукта. В 100 г отварной кукурузы содержится 123 ккал, а в 100 г консервированной кукурузы – 119 ккал.

Польза кукурузы очень большая. Регулярное потребление кукурузы может снизить риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. При употреблении кукурузы организм получает достаточное количество пищевых волокон, клетчатки, калия, магния, фосфора, витамина Е и других полезных веществ.

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