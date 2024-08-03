Відомий шеф-кухар, суддя «Мастер Шеф» і ресторатор Ектор Хіменес-Браво показав спосіб, як зберігати часник, цибулю, моркву та інші овочі.

Часник, морква, цибуля, морква та інші овочі, а також зелень є незамінними інгредієнтами для багатьох страв.

Відомий ресторатор і незмінний суддя «Мастер Шеф» Ектор Хіменес-Браво показав українським господиням хитрий спосіб зберігання часнику, цибулі та будь-яких овочів, який окрім всього іншого, допоможе зекономити час при приготуванні страв.

Хіменес-Браво підкреслив, що цей спосіб швидкий і нехитрий. Ресторатор пропонує для зберігання часнику, цибулі та взагалі будь-яких інших овочів зробити овочевий бульйон і заморозити його.

«Підготував для вас швидкий та нехитрий рецепт, що тішить свіжим смаком. Це заготовка, яка значно зекономить ваш час. Адже такий бульйон є основою для багатьох перших і других страв», - підкреслив Хіменес-Браво.

Як зберігати часник, цибулю, моркву та інші овочі і зелень.

Для цього суддя «Мастер Шеф» пропонує взяти: Стебло селери — 200 г; Корінь селери — 300 г; Морква — 1 шт; Огірок — 1 шт; Часник — 3 зубчики; Сіль — 1 ст.л; Фенхель — 200 г; Цибулю порей — 250 г; Олію – 40 г і використати воду – 150 мл.

Далі всі овочі нарізаємо, додаємо в каструлю олію, овочі, часник, перець та сіль.

«Обсмажити до золотистої скоринки, додати воду та тушкувати 15 хвилин під кришкою. Перебити овочі блендером, пересипати у форму, розрівняти та накрити харчовою плівкою», - розповів Хіменес-Браво.

Далі все перекладаємо до морозильної камери на 6 чи більше годин. Коли суміш заморозиться, нарізаємо бульйон кубиками та загортаємо у фольгу.

«Зберігати в морозильній камері. Я використав пакети - слайдери, і в морозилці порядок», - розповів суддя «Мастер Шеф».

Як зберігати часник, цибулю, моркву та інші овочі і зелень.

Таким чином зберігати можна не тільки часник, цибулю, моркву, а й інші овочі.

«При бажанні, набір овочів можна змінювати. А якщо готувати бульйон як першу страву, можна додати улюблену крупу чи макарони», - поділився порадою Хіменес-Браво.

Зазначимо, що є ще чимало способів зберігання часнику на зиму. Серед них - в скляних банках або картонних коробках. Головки укладають шарами щільно один до одного, а потім пересипають сіллю, борошном, попелом або цибулевим лушпинням.

Як зберігати часник, цибулю, моркву та інші овочі і зелень.

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