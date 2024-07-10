Якщо часник зібрати занадто рано, більша його частина матиме невизрілу шийку, погано сформовані лусочки.

Для того, щоб визначити найкращий термін збирання часнику, городникам і дачникам, які ще не мають потрібного досвіду, радять періодично, починаючи із середини липня, раз на тиждень викопувати кілька головок у різних місцях ділянки і оглядати їх.

Як зрозуміти, що часник ще не дозрів - зовнішня його оболонка ще соковита, міцно утримує зубки в головці і високо здіймається до стебла.

У стиглого часника оболонка навколо стебла вже суха, але ще втримує головку. Нижнє листя часнику підсихає, а верхні жовтіють – ще одна ознака того, що часник можна копати.

Якщо шкірочка часнику злегка підсохла і міцна, з фіолетовим відтінком, стрілки випрямляються – це також ознаки того, що настав час часник копати.

Коли можна копати часник у липні.

Такий часник необхідно викопати як можна скоріше.

А от якщо часник легко розділяється на зубчики, то він вже перезріває. Звісно, такий часник ткож необхідно терміново викопувати.

Якщо влітку багато дощів, експерти радять зібрати часник раніше.

Викопувати часник краще рано вранці або в прохолодний день, оскільки прибирання під час спеки може пересушити зубчики.

Коли можна копати часник у липні.

Однак, якщо тривалий час стоїть спека, то перед викопуванням грядку з часником бажано полити.

У липні, за місячним календарем, такі найкращі дати для збору часнику: 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 липня.

За гарної погоди викопаний часник розкладають на грядці рядами так, щоб листя другого ряду прикривало головки першого ряду і т.д. Сушать викопаний часник 2-3 дні, перевертають і сушать далі ще стільки ж часу.

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