Агрономи радять у липні забути про розсаду, адже під час літньої спеки вона приживається погано. Тому у грунт слід висівати насіння.
Однією з популярних рослин, яку висівають у липні є редиска. Вкінці літа можна буде знову збирати врожай соковитого і хрумкого коренеплоду.
Також, за словами, агрономів, можна посіяти моркву ранніх сортів. Вона встигне дозріти до перших зимових холодів. До середини липня можна встигнути посіяти буряк – в кінці літа він порадує врожаєм.
Що найкраще посіяти в липні.
У липні також сіють боби й горох. Ці рослини холодостійкі і будуть дозрівати навіть під вже прохолодним осіннім сонцем.
Квасоля ранніх сортів – її теж можна посіяти в липні і потім насолоджуватися молодими стручками.
Звісно, у липні знову можна посіяти зелень. Кріп взагалі сіють через кожні два-три тижні на добре освітлених ділянках із родючим грунтом.
А от шпинат можна посіяти не тільки на грядки, з яких прибрали врожаї, а й як ущільнювач.
Що найкраще посіяти в липні.
В липні також сіють петрушку. Корисним, зеленим і соковитим врожаєм вона порадує вже наприкінці сезону.
Ті, хто обожнює молоду картоплю, знову садять її у липні. У вересні можна буде вже збирати врожай.
У липні також садять скоростиглі сорти огірків. Вони подарують врожай вже через 40 днів після того, як зійдуть.
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