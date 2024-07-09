Практичні господарі не допускають того, щоб на їхній ділянці пустовало місце, тому, зібравши перші врожаї, готуються до нових посадок у липні.

Агрономи радять у липні забути про розсаду, адже під час літньої спеки вона приживається погано. Тому у грунт слід висівати насіння.

Однією з популярних рослин, яку висівають у липні є редиска. Вкінці літа можна буде знову збирати врожай соковитого і хрумкого коренеплоду.

Також, за словами, агрономів, можна посіяти моркву ранніх сортів. Вона встигне дозріти до перших зимових холодів. До середини липня можна встигнути посіяти буряк – в кінці літа він порадує врожаєм.

Що найкраще посіяти в липні.

У липні також сіють боби й горох. Ці рослини холодостійкі і будуть дозрівати навіть під вже прохолодним осіннім сонцем.

Квасоля ранніх сортів – її теж можна посіяти в липні і потім насолоджуватися молодими стручками.

Звісно, у липні знову можна посіяти зелень. Кріп взагалі сіють через кожні два-три тижні на добре освітлених ділянках із родючим грунтом.

А от шпинат можна посіяти не тільки на грядки, з яких прибрали врожаї, а й як ущільнювач.

Що найкраще посіяти в липні.

В липні також сіють петрушку. Корисним, зеленим і соковитим врожаєм вона порадує вже наприкінці сезону.

Ті, хто обожнює молоду картоплю, знову садять її у липні. У вересні можна буде вже збирати врожай.

У липні також садять скоростиглі сорти огірків. Вони подарують врожай вже через 40 днів після того, як зійдуть.

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