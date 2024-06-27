Досвідчені городники знають, що коренева система перцю росте повільно і зосереджена на поверхневому шарі грунту, який у спекотні літні дні швидко пересихає.
Тому при вирощуванні перцю необхідно не тільки збезпечити рослину вологою, а й поживними елементами.
При цьому слід враховувати, що вимоги у перця різні.
«Від сходів до початку цвітіння, коли коренева система рослин ще слаборозвинена, підвищується вимогливість їх до азотного живлення, а в період цвітіння, формування врожаю та достигання плодів - до фосфорно-калійного», - кажуть в Держпродспоживслужбі.
А протягом вегетації рослини перцю дуже вимогливі до магнію. Брак його в ґрунті може призвести до відмирання листків, зниження врожайності та якості плодів перцю.
Однак, якщо азотного живлення забагато, це активізує ріст вегетативної маси, але затримує достигання плодів і сприяє розвитку хвороб.
«Надмірне фосфорне і калійне живлення може сповільнити наростання вегетативної маси, що призводить до недобору врожаю», - розповідають фахівців.
Щоб цього уникнути при вирощуванню перцю треба, щоб співвідношення елементів живлення було оптимальним.
За період вегетації перець підгодовують мінеральними або органічними добривами 3-4 рази.
«Підгодовують розчином гною (1: 5) або пташиного посліду (1:10) з додаванням деревного попелу», - пояснюють експерти.
Використовуючи мінеральну підгодівлю, то в 10 л води розчиняють 15-20 г аміачної селітри, 40-50 г суперфосфату і 15- 20 г хлористого калію. Цього розчину вистачить на 10 рослин.
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