Перець є вибагливим до тепла, вологи і світла, однак дотримання цих правил все одно не гарантує гарного і великого врожаю.

Досвідчені городники знають, що коренева система перцю росте повільно і зосереджена на поверхневому шарі грунту, який у спекотні літні дні швидко пересихає.

Тому при вирощуванні перцю необхідно не тільки збезпечити рослину вологою, а й поживними елементами.

При цьому слід враховувати, що вимоги у перця різні.

«Від сходів до початку цвітіння, коли коренева система рослин ще слаборозвинена, підвищується вимогливість їх до азотного живлення, а в період цвітіння, формування врожаю та достигання плодів - до фосфорно-калійного», - кажуть в Держпродспоживслужбі.

А протягом вегетації рослини перцю дуже вимогливі до магнію. Брак його в ґрунті може призвести до відмирання листків, зниження врожайності та якості плодів перцю.

Однак, якщо азотного живлення забагато, це активізує ріст вегетативної маси, але затримує достигання плодів і сприяє розвитку хвороб.

«Надмірне фосфорне і калійне живлення може сповільнити наростання вегетативної маси, що призводить до недобору врожаю», - розповідають фахівців.

Щоб цього уникнути при вирощуванню перцю треба, щоб співвідношення елементів живлення було оптимальним.

За період вегетації перець підгодовують мінеральними або органічними добривами 3-4 рази.

«Підгодовують розчином гною (1: 5) або пташиного посліду (1:10) з додаванням деревного попелу», - пояснюють експерти.

Використовуючи мінеральну підгодівлю, то в 10 л води розчиняють 15-20 г аміачної селітри, 40-50 г суперфосфату і 15- 20 г хлористого калію. Цього розчину вистачить на 10 рослин.

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