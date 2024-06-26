Солодкий болгарський перець - одна з найсмачніших, корисніших і популярних овочевих культур під час вирощування якої може знадобитися підв’язування.

Найпростіший метод підв’язування перцю – довгі кілочки вбиті в землю, до яких підв’язують стебло.

Це допоможе уникнути загибелі рослин від поривів вітру.

Також для підв’язування кущів перцю можна побудувати просту, але надійну конструкцію. Як це зробити показав досвідчений господар і відомий блогер «Valerii dacha».

Завдяки такій конструкції, каже пан Валерій перець не буде падати, хилитися чи опадати.

Для виготовлення конструкції для підв’язування перцю знадобляться обрізки металевої труби, мотузка або садовий шпагат, а також молоток.

Як підв’язати перець.

Крок перший у виготовленні конструкції для підв’язування перцю: забийте обрізки металевої труби на початку та в кінці рядочку з кущами перцю. Потім протягніть мотузку між цими обрізками труби вздовж рядочку, пітляючи між кущиками, так, щоб кожен кущик був трішки обгорнутий мотузкою.

«Перша мотузка повинна проходити на висоті 25 см від поверхні землі», - зазначає пан Валерій.

За потреби, по мірі підростання кущиків, можна додати ще один або більше рядків мотузки, щоб забезпечити додаткову підтримку.

Як підв’язати перець.

«Мотузка на рівні 25 см від землі надійно підтримає молоді рослини, а додаткові рядки допоможуть зберегти стійкість кущів, коли вони виростуть», - поділився лайфхаком господар.

У коментарях до поради підписники на сторінку пана Валерія зазначають, що теж так підв’язують перець і дякують за гарну пораду:

«Треба спробувати!»,

«Я теж так підв’язую»,

«Чудова ідея».

Як підв’язати перець.

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