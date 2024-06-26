Сладкий болгарский перец – одна из самых вкусных, полезных и популярных овощных культур во время выращивания которой может потребоваться подвязка.

Самый простой метод подвязывания перца – длинные колышки вбитые в землю, к которым подвязывают стебель.

Это поможет избежать гибели растений от порывов ветра.

Также для подвязки кустов перца можно построить простую, но надежную конструкцию. Как это сделать показал опытный хозяин и известный блоггер «Valerii dacha» .

Благодаря такой конструкции, говорит Валерий перец не будет падать, клониться или опадать.

Для изготовления конструкции для подвязки перца понадобятся обрезки металлической трубы, бечевка или садовый шпагат, а также молоток.

Как подвязать перец.

Шаг первый в изготовлении конструкции для подвязки перца: забейте обрезки металлической трубы в начале и конце ряда с кустами перца. Затем протяните веревку между этими обрезками трубы вдоль рядочка, потеляя между кустиками, так, чтобы каждый кустик был немного обернут веревкой.

«Первая веревка должна проходить на высоте 25 см от поверхности земли», – отмечает Валерий.

При необходимости, по мере подрастания кустов, можно добавить еще одну или больше рядов веревки веревки, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.

Как подвязать перец.

«Ветка на уровне 25 см от земли надежно поддержит молодые растения, а дополнительные ряды помогут сохранить устойчивость кустов, когда они вырастут», – поделился лайфхаком хозяин.

В комментариях к совету подписчики на страницу Валерия отмечают, что тоже так подвязывают перец и благодарят за хороший совет:

«Надо попробовать!»,

«Я тоже так подвязываю»,

«Великолепная идея» .

Как подвязать перец.

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