Перец привередлив к теплу, влаге и свету, однако соблюдение этих правил все равно не гарантирует хорошего и большого урожая.

Опытные огородники знают, что корневая система перца растет медленно и сосредоточена на поверхностном слое почвы, который в жаркие летние дни быстро пересыхает.

Поэтому при выращивании перца необходимо не только снабдить растение влагой, но и питательными элементами.

При этом следует учитывать, что требования у перца разные.

«От всходов до начала цветения, когда корневая система растений еще слаборазвита, повышается требовательность их к азотному питанию, а в период цветения, формированию урожая и созреванию плодов – к фосфорно-калийному», – говорят в Госпродпотребслужбе.

А в течение вегетации растения перца очень требовательны к магнию. Нехватка его в почве может привести к отмиранию листьев, снижению урожайности и качеству плодов перца.

Однако, если азотного питания слишком много, это активизирует рост вегетативной массы, но задерживает созревание плодов и способствует развитию болезней.

"Чрезмерное фосфорное и калийное питание может замедлить нарастание вегетативной массы, что приводит к недобору урожая", - рассказывают специалисты.

Чтобы этого избежать при выращивании перца, нужно, чтобы соотношение элементов питания было оптимальным.

За период вегетации перец подкармливают минеральными или органическими удобрениями 3-4 раза.

«Подкармливают раствором навоза (1:5) или птичьего помета (1:10) с добавлением древесного пепла», – объясняют эксперты.

Используя минеральную подкормку, то в 10 л воды растворяют 15-20 г аммиачной селитры, 40-50 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия. Этого раствора хватит на 10 растений.

Последние новости Украины:

Как подвязать перец и получить максимальнй урожай: хозяин поделился хитростью.

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".