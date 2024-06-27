Опытные огородники знают, что корневая система перца растет медленно и сосредоточена на поверхностном слое почвы, который в жаркие летние дни быстро пересыхает.
Поэтому при выращивании перца необходимо не только снабдить растение влагой, но и питательными элементами.
При этом следует учитывать, что требования у перца разные.
«От всходов до начала цветения, когда корневая система растений еще слаборазвита, повышается требовательность их к азотному питанию, а в период цветения, формированию урожая и созреванию плодов – к фосфорно-калийному», – говорят в Госпродпотребслужбе.
А в течение вегетации растения перца очень требовательны к магнию. Нехватка его в почве может привести к отмиранию листьев, снижению урожайности и качеству плодов перца.
Однако, если азотного питания слишком много, это активизирует рост вегетативной массы, но задерживает созревание плодов и способствует развитию болезней.
"Чрезмерное фосфорное и калийное питание может замедлить нарастание вегетативной массы, что приводит к недобору урожая", - рассказывают специалисты.
Чтобы этого избежать при выращивании перца, нужно, чтобы соотношение элементов питания было оптимальным.
За период вегетации перец подкармливают минеральными или органическими удобрениями 3-4 раза.
«Подкармливают раствором навоза (1:5) или птичьего помета (1:10) с добавлением древесного пепла», – объясняют эксперты.
Используя минеральную подкормку, то в 10 л воды растворяют 15-20 г аммиачной селитры, 40-50 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия. Этого раствора хватит на 10 растений.
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