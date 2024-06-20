Рослини перцю - культура теплого сезону, тому вони дуже чутливі до низьких температур та пошкоджень від заморозків.

Для отримання хорошого врожаю перці віддають перевагу супіщаним або суглинистим грунтам.

Заздалегідь підготуйте ґрунт для перцю, при необхідності додавши органіку та компост. Грунт для перцю повинен бути гарною пухкістю: м'якою, пухкою і легко оброблюваною.

Будьте готові захистити перець у разі раптових нічних заморозків. Найкраще утриматися від пересадки перцю в сад, поки не мине небезпека заморозків.

Перці повинні розташовуватися на відстані 45 см один від одного в ряду, залишаючи відстань між рядами не менше ніж 50 см.

Поливайте саджанці перцю стартовим добривом з високим вмістом фосфору для гарного росту коренів (наприклад, 10-52-10). Змішайте відповідно до вказівок на етикетці.

Перці отримують вигоду від постійного постачання ґрунтової вологою протягом усього вегетаційного періоду. Постійна вологість запобігає гниття кінчиків квіток.

Активно зростаючим рослинам перцю потрібно 2,5 см води на тиждень. Їм також корисна мульча в саду або в горщику.

Перці також виграють від покриття посівів, що підтримується, протягом усього сезону; укриття зігріють повітря навколо рослин і сприятимуть цвітінню, плодоношенню та дозріванню рослин раніше, ніж зовнішні укриття.

Оскільки перець самозапилюється, немає необхідності знімати тканинні покриви протягом вегетаційного періоду, крім прополки.

Не рекомендується використовувати перфоровані прозорі пластикові тунелі або кришки, оскільки під прозорим пластиком температура може бути екстремальною, що призведе до опадання квіток перцю.

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