Растения перца — культура теплого сезона, поэтому они очень чувствительны к низким температурам и повреждениям от заморозков.

Для получения хорошего урожая перцы предпочитают супесчаные или суглинистые почвы.

Заранее подготовьте почву для перца, при необходимости добавив органику и компост. Почва для перца должна быть хорошей рыхлости: мягкой, рыхлой и легко обрабатываемой.

Будьте готовы защитить перец, в случае внезапных ночных заморозков. Лучше всего воздержаться от пересадки перца в сад, пока не минует опасность заморозков.

Перцы должны располагаться на расстоянии 45 см друг от друга в ряду, оставляя расстояние между рядами не менее 50 см.

Поливайте саженцы перца стартовым удобрением с высоким содержанием фосфора для хорошего роста корней (например, 10-52-10). Смешайте в соответствии с указаниями на этикетке.

Перцы получают выгоду от постоянного снабжения почвенной влагой на протяжении всего вегетационного периода. Постоянная влажность предотвратит гниение кончиков цветков.

Активно растущим растениям перца требуется 2,5 см воды в неделю. Им также полезна мульча в саду или в горшке.

Перцы также выиграют от поддерживаемого покрытия посевов в течение всего сезона; укрытия согреют воздух вокруг растений и будут способствовать цветению, плодоношению и созреванию растений раньше, чем наружные укрытия.

Поскольку перец самоопыляется, нет необходимости снимать тканевые покровы в течение вегетационного периода, кроме как для прополки.

Не рекомендуется использовать перфорированные прозрачные пластиковые туннели или крышки, так как под прозрачным пластиком температура может быть экстремальной, что приведет к опаданию цветов перца.

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