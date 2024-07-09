Практические хозяева не допускают того, чтобы на их участке пустовало место, поэтому, собрав первые урожаи, готовятся к новым посадкам в июле.

Агрономы советуют в июле забыть о рассаде, ведь в летнюю жару она приживается плохо. Поэтому в почву следует высевать семена.

Одним из популярных растений, которое высевают в июле, является редис. В конце лета можно будет снова собирать урожай сочного и хрустящего корнеплода.

Также, по словам агрономов, можно посеять морковь ранних сортов. Она успеет созреть до первых зимних холодов. До середины июля можно успеть посеять свеклу – в конце лета она порадует урожаем.

Что лучше посеять в июле.

В июле также сеют бобы и горох. Эти растения холодостойкие и будут созревать даже под уже холодным осенним солнцем.

Фасоль ранних сортов – ее тоже можно посеять в июле и затем наслаждаться молодыми стручками.

Конечно, в июле снова можно посеять зелень. Укроп вообще сеют через каждые две-три недели на хорошо освещенных участках с плодородной почвой.

А вот шпинат можно посеять не только на грядки, с которых убрали урожаи, но и как уплотнитель.

Что лучше посеять в июле.

В июле также сеют петрушку. Полезным, зелёным и сочным урожаем она порадует уже в конце сезона.

Те, кто обожает молодой картофель, снова сажают его в июле. В сентябре можно будет уже собирать урожай.

В июле также сажают скороспелые сорта огурцов. Они подарят урожай уже через 40 дней после всхода.

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