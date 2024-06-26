Цей простий і перевірений спосіб допоможе зберігати часник довго і без спеціального посуд та іншого приладдя.

Часник використовується для приготування не тільки багатьох страв, а й для лікування і профілактики захворювань, пише Politeka.net.

Але для того, щоб часник зберігався довго необхідно знати деякі прості правила.

Так, під час збору часнику усі м’які, подряпані, підгнилі, порізані чи пошкоджені головки треба відкласти, адже вони довго зберігатися не будуть.

Також важливо знати, як правильно зібрати часник, щоб він довго зберігався.

«Часник копаємо у суху погоду і декілька днів на сонечку підсумуємо і підв’ялюємо ( головне не пересушити, щоб бадилля не лопало, коли будете сплітати», - поділилася своїми порадами відома блогерка і господиня Катерина Мазурець.

Як зберігати часник довго.

Для того, щоб зберігати часник необхідно створити тугу «косу»з часнику на стеблі, яку слід добре закріпити грубою ниткою чи шпагатом.

Зв'язаний таким чином часник можна зберігати в будь-якому сухому місці.

Ідеальне приміщення для зберігання часнику – затемнене. А оптимальна температура зберігання - від -2°С до +4°С градусів при вологості повітря 60-80%, а літній витримує температуру до +20°С градусів при вологості 50-70%.

Як зберігати часник довго.

А от в квартирі зберігати часник можна у скляних банках, які перед цим слід ретельно помити і просушити. Часник закладають цілими головками або розібравши його на зубчики.

Банки з часником закривати кришками не потрібно. Зберігають їх у сухому, затемненому місці.

Як зберігати часник довго.

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