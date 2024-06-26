Этот простой и проверенный способ поможет хранить чеснок долго и без специальной посуды и прочих принадлежностей.

Чеснок используется для приготовления не только многих блюд, но и лечения и профилактики заболеваний, пишет Politeka.net.

Но для того, чтобы чеснок хранился долго, необходимо знать некоторые простые правила.

Так, во время сбора чеснока все мягкие, поцарапанные, подгнившие, порезанные или поврежденные головки нужно отложить, ведь они долго храниться не будут.

Также важно знать, как правильно собрать чеснок, чтобы он долго хранился.

«Чеснок копаем в сухую погоду и несколько дней на солнышке подытожим и подвяливаем (главное не пересушить, чтобы ботва не лопала, когда будете сплетать», - поделилась своими советами известная блоггер и хозяйка Екатерина Мазурец.

Как хранить чеснок долго

Для того, чтобы хранить чеснок необходимо создать тугую «косу» из чеснока на стебле, которую следует хорошо закрепить грубой нитью или шпагатом.

Связанный таким образом чеснок можно хранить в любом сухом месте.

Идеальное помещение для хранения чеснока – затемненное. А оптимальная температура хранения – от -2°С до +4°С при влажности воздуха 60-80%, а летний выдерживает температуру до +20°С при влажности 50-70%.

Как хранить чеснок долго

А вот в квартире хранить чеснок можно в стеклянных банках, которые следует тщательно помыть и просушить. Чеснок закладывают целыми головками или разобрав его на зубчики.

Банки с чесноком закрывать крышками не нужно. Хранят их в сухом, затемненном месте.

Как хранить чеснок долго

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