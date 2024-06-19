Белокрылка – это ненавистный для любого огородника, фермера или агронома вредитель, который наносит значительный вред огурцам, томатам, перцу, баклажанам, салату, сельдерею, кабачкам, капусте, землянике и другим растениям.

Сначала белокрылки вызывают пожелтение листьев.

На выделениях поселяются головневые грибы — серый налет на листьях уменьшает эффективность фотосинтеза, что еще больше усугубляет ситуацию. Листья засыхают. Белокрылка капустная любит влагу и очень быстро размножается при температуре 24 °С-26 °С.

Бороться с белокрылкой невероятно тяжело. Поэтому в первую очередь опытные хозяева соблюдают все профилактические меры. Так, посев и посадку следует проводить в оптимальные сроки, соблюдать дистанцию ​​между растениями для лучшего проветривания, часто проводить подкормку, устраивать прополку сорняков.

Своим методом борьбы с белокрылкой поделился и опытный хозяин, автор страницы о хозяйстве Иван Саврий.

«Белокрылки больше не будет! Народное средство мне помогло», - отметил хозяин, добавив, что это средство для тех, кто хочет обойтись без химии и препаратов.

Белокрылка на капусте – чем обработать.

Итак, как сделать средство для борьбы с белокрылкой.

«На 10 литров воды добавляем две столовые ложки аммиака, то есть нашатырного спирта. Затем две столовые ложки жидкого дегтярного мыла или ¼ брусочка и натереть. Если нет дегтярного мыла, можно добавить жидкое хозяйственное мыло. Если его нет, можно добавить ¼ брусочка хозяйственного мыла. Если же нет мыла, можно добавить средство для мытья посуды», – рассказал Иван.

Белокрылка на капусте – чем разделать.

Этим рабочим средством опрыскивать через день пять раз.

«То есть, например, сегодня, послезавтра и так далее. Опрыскивать только вечером и в пасмурную погоду. Очень тщательно по листьям, сверху и снизу. В том году только такое меня и спасло», – рассказал Иван.

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