Досведчений городник розповів, чим підживити можна часник у червні.
Про це стало відомо в youtube-канала "Наша дача".
За словами фахівці, сірчанокислий калій - це саме просте підживлення для часнику.
З розрахунку 20 грамів сірчаного кислого калію, ще його називають сульфат калію, на 10 літрів води.
20 грамів калію на 10 л води, якщо немає сірчаного калію, можна провести підживлення з монофосфатом калію, з розрахунку 20 грамів монофосфату калію на 10 літрів води.
Це два види добрива, в яких у складі яких багато калію, але можна проводити підживлення "ростконцентратом", який використовується на останній стадії вирощування рослин.
Він гарно подходить для наливу плодів, зокрема, часнику, в цьому добриві є азоту 5 азоту 10 фосфору та 15 калію.
Окрім калію мінерального, є ще гумат калію, тобто ще додатковий.
Гумат - це природний філатор, який допоможе засвоювати поживні речовини з ґрунту і ще трішки підростати.
25 мл "ростконцентрату" з цією формулою на 10 літрів, можна провести підживлення часнику у червні.
Інші рослини, які зараз в стадії наливу плодів, також добре реагують на таке підживлення.
Відтік органічної складової часнику буде відбуватися природним шляхом, але не так інтенсивно і не так остаточно, тобто не вся поживна речовина з листя може перейти в головку.
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