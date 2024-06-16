Досведчений городник розповів, чим підживити можна часник у червні.

Про це стало відомо в youtube-канала "Наша дача".

За словами фахівці, сірчанокислий калій - це саме просте підживлення для часнику.

З розрахунку 20 грамів сірчаного кислого калію, ще його називають сульфат калію, на 10 літрів води.

20 грамів калію на 10 л води, якщо немає сірчаного калію, можна провести підживлення з монофосфатом калію, з розрахунку 20 грамів монофосфату калію на 10 літрів води.

Це два види добрива, в яких у складі яких багато калію, але можна проводити підживлення "ростконцентратом", який використовується на останній стадії вирощування рослин.

Він гарно подходить для наливу плодів, зокрема, часнику, в цьому добриві є азоту 5 азоту 10 фосфору та 15 калію.

Окрім калію мінерального, є ще гумат калію, тобто ще додатковий.

Гумат - це природний філатор, який допоможе засвоювати поживні речовини з ґрунту і ще трішки підростати.

25 мл "ростконцентрату" з цією формулою на 10 літрів, можна провести підживлення часнику у червні.

Інші рослини, які зараз в стадії наливу плодів, також добре реагують на таке підживлення.

Відтік органічної складової часнику буде відбуватися природним шляхом, але не так інтенсивно і не так остаточно, тобто не вся поживна речовина з листя може перейти в головку.

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