Опытный огородник рассказал, чем подкормить можно чеснок в июне.

Об этом стало известно в youtube канале "Наша дача".

По словам специалиста, сернокислый калий - это самая простая подкормка для чеснока.

Из расчета 20 граммов серного кислого калия, еще его называют сульфат калия, на 10 литров воды.

20 грамм калия на 10 л воды, если нет серного калия, можно провести подкормку с монофосфатом калия, из расчета 20 грамм монофосфата калия на 10 литров воды.

Это два вида удобрения , в которых в составе много калия, но можно проводить подкормку "ростконцентратом", который используется на последней стадии выращивания растений.

Он хорошо подходит для налива плодов, в частности, чеснока, в этом удобрении азота 5 азота 10 фосфора и 15 калия.

Кроме калия минерального есть еще гумат калия, то есть еще дополнительный.

Гумат – это природный филатор, который поможет усваивать питательные вещества из почвы и еще немного подрастать.

25 мл "ростконцентрата" с этой формулой на 10 литров, можно провести подкормку чеснока в июне.

Другие растения, которые сейчас в стадии налива плодов, также хорошо реагируют на такую ​​подкормку.

Отток органической составляющей чеснока будет происходить естественным путем, но не столь интенсивно и не столь окончательно, то есть не все питательное вещество из листьев может перейти в головку.

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