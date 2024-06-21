Огурец состоит из воды на 95-98%, поэтому при его выращивании особое внимание следует уделять именно поливу.

Существует ряд правил, как нужно поливать огурцы, чтобы они выросли большими, вкусными и без горечи.

Одно из самых простых из них – поливать огурцы необходимо регулярно. В стандартных условиях при формировании плодов поливать огурцы необходимо в среднем 2-3 раза в неделю. Одна в жаркие дни поливать огурцы нужно каждый день.

Еще одно важное правило полива огурцов – правильно подобранное время. Лучше всего поливать огурцы вечером и утром – когда солнце еще не палящее (не позже 7-8 часов утра).

Поливать огурцы можно только чистой водой с нейтральным составом. Температура воды при поливе огурцов тоже имеет большое значение. Желательно, чтобы она была примерно такой же, как и температура окружающей среды (25-28°С). Холодная вода отрицательно влияет на корневую систему огурцов и может повлечь за собой преждевременное опадение завязей.

Как правильно поливать огурцы в жару.

Лучший вариант – набрать воду в большую емкость заранее и оставить на целый день.

В жаркие дни, чтобы жидкость не так быстро испарялась, а почва не так сильно нагревалась, можно использовать такой способ избавления от жары, как мульчирование почвы.

Огурцы рекомендуется поливать под корень. Однако если наступили жаркие дни, желательно использовать и метод дождевания. Правильно его проводить тоже или рано утром, когда солнца еще нет, или вечером, когда солнце уже садится.

Как правильно поливать огурцы в жару.

Для того чтобы огурцы выросли вкусными, большими и сладкими следует избегать их «перелива». То есть, избыточный полив для огурцов – это тоже плохо. Избыток влаги, как правило, лишает почву достаточного количества кислорода, что в результате негативно влияет на рост огурцов. Также излишний полив огурцов может привести к образованию различных инфекций.

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