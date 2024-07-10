Если чеснок собрать слишком рано, большая его часть будет иметь незрелую шейку, плохо сформированные чешуйки.

Для того, чтобы определить лучший срок сбора чеснока, огородникам и дачникам, еще не имеющим нужного опыта, советуют периодически, начиная с середины июля, раз в неделю выкапывать несколько головок в разных местах участка и осматривать их.

Как понять, что чеснок еще не созрел – наружная его оболочка еще сочная, крепко удерживает зубки в головке и высоко поднимается к стеблю.

У спелого чеснока оболочка вокруг стебля уже сухая, но еще удерживает головку. Нижние листья чеснока подсыхают, а верхние желтеют – еще один признак того, что чеснок можно копать.

Если кожица чеснока слегка подсохшая и крепкая, с фиолетовым оттенком, стрелки выпрямляются – это также признаки того, что пора чеснок копать.

Когда можно копать чеснок в июле.

Такой чеснок необходимо выкопать как можно скорее.

А вот если чеснок легко разделяется на зубчики, он уже перезревает. Конечно, такой чеснок также необходимо срочно выкапывать.

Если летом много дождей, эксперты советуют собрать чеснок раньше.

Выкапывать чеснок лучше ранним утром или в прохладный день, поскольку уборка во время жары может пересушить зубчики.

Когда можно копать чеснок в июле.

Однако если долгое время стоит жара, то перед выкапыванием грядки с чесноком желательно полить.

В июле, по лунному календарю, такие лучшие даты для сбора чеснока: 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 июля.

В хорошую погоду выкопанный чеснок раскладывают на грядке рядами так, чтобы листья второго ряда прикрывали головки первого ряда и т.д. Сушат выкопанный чеснок 2-3 дня, переворачивают и сушат дальше столько же времени.

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