Для того, щоб часник залишався ароматним і не втратив свої лікувальні властивості господині користуютсья різними способами його зберігання і один з них – в банках.

При зберіганні часнику на зиму деякі господині і дотепер користуютсья методом, який дійшов до нас від бабусь і прабабаусь – стебла часнику заплітають у «коси» і вішаючть їх на стінах.

Часник на зиму також зберігають у панчохах, контейнерах або полотняних мішках.

В квартирах часник можна зберігати у скляних банках. Дехто з господинь просто закладають в банки часник цілими головками або зубчиками.

Однак є ще один цікавий спосіб зберігання часнику на зиму – у розсолі.

Ним поділилася господиня і авторка фудблогу Таня Акопян.

Отже, часник чистимо до двух нижніх плівок, заливаємо холодною водою і протягом 2-3 днів воду зливаємо і знову заливаємо. Таким чином з часнику вийде гіркота.

Як правильно засолити часник на зиму.

На банку в три літра в господині пішов кілограм часнику – це приблизно 20 часничин середнього розміру.

На третій день часник можна солити.

«Для кольору добавити можна свіжий буряк», - зазначила Тетяна.

Для розсолу потрібні 1 літр холодної води (фільтрована або з колодязя), а також три столові ложки солі.

Для того, щоб перевірити, чи достатньо солоний розсіл для часнику, у нього можна покласти яйце. Якщо воно не тоне, солі достатньо. Якщо ж недостатньо, потрібно додати четверту ложку солі.

Як правильно засолити часник на зиму.

Заливаємо часник розсолом і закриваємо капроновю кришкою. Зберігаємо банки з часником у прохолодному місці.

Такий часник можна куштувати вже через місяць. Такий часничок, каже господиня, особливо смакувати до страв з м’яса і картоплі.

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