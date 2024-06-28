Багато господинь стикається з питанням, як зберігати часник в домашніх умовах, щоб він не гнив, не сохнув і не проростав.
Господиня і авторка блогу «Смаколик.юа» поділилася своїми порадами. За її словами, для неї є два найкращі способи зберігання часника.
Перший з них – висушити і перемолоти в порошок.
Ще один – подрібнений у банці.
За словами господині, у цього способа є важлива перевага – «кожного разу не потрібно бруднити руки, щоб очистити часник».
«Одже, часник очищуємо. Подрібнюємо. Я роблю це подрібнювачем - «вжик» і готово», - розповіла блогерка.
Як зберігати часник місяцями.
Подрібнений часник перекладаємо у стерилізовану суху банку.
«Сильно трамбувати не потрібно! Заливаємо олією - у мене соняшникова, закриваємо кришкою і зберігаємо у прохолодному місці», - поділилася порадами господиня, як зберігати часник.
Під час приготування страв часник просто беремо чистою ложкою з банки.
«Часник практично не втрачає свого аромату. І може зберігатися місяцями», - каже господиня.
Як зберігати часник місяцями.
У свою чергу підписники на сторінку блогерки поділилися своїми порадами, як зберігати часник.
«Робимо уже давно,тільки часник перемелентй з сіллю .Наповнюємо баночку і стоїть в холодильнику довго без олії»,
«Просто чищені зубки заливаю олією, трохи присолюю.. В маленькі баночки. Стоїть просто на кухні внизу. Олія часникова, можна теж кудись додавати»,
«Очищаю зубки часнику і складаю у зіп пакети і під морозилку(незаморожую) завжди під рукою»,
«Я заморожую в камері».
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