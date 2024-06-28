Як зберігати часник, щоб він довгий час не втрачав своїх смакових якостей і корисних властивостей – досвідена господиня поділилася своїми секретами.

Багато господинь стикається з питанням, як зберігати часник в домашніх умовах, щоб він не гнив, не сохнув і не проростав.

Господиня і авторка блогу «Смаколик.юа» поділилася своїми порадами. За її словами, для неї є два найкращі способи зберігання часника.

Перший з них – висушити і перемолоти в порошок.

Ще один – подрібнений у банці.

За словами господині, у цього способа є важлива перевага – «кожного разу не потрібно бруднити руки, щоб очистити часник».

«Одже, часник очищуємо. Подрібнюємо. Я роблю це подрібнювачем - «вжик» і готово», - розповіла блогерка.

Як зберігати часник місяцями.

Подрібнений часник перекладаємо у стерилізовану суху банку.

«Сильно трамбувати не потрібно! Заливаємо олією - у мене соняшникова, закриваємо кришкою і зберігаємо у прохолодному місці», - поділилася порадами господиня, як зберігати часник.

Під час приготування страв часник просто беремо чистою ложкою з банки.

«Часник практично не втрачає свого аромату. І може зберігатися місяцями», - каже господиня.

Як зберігати часник місяцями.

У свою чергу підписники на сторінку блогерки поділилися своїми порадами, як зберігати часник.

«Робимо уже давно,тільки часник перемелентй з сіллю .Наповнюємо баночку і стоїть в холодильнику довго без олії»,

«Просто чищені зубки заливаю олією, трохи присолюю.. В маленькі баночки. Стоїть просто на кухні внизу. Олія часникова, можна теж кудись додавати»,

«Очищаю зубки часнику і складаю у зіп пакети і під морозилку(незаморожую) завжди під рукою»,

«Я заморожую в камері».

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