На щастя, вирощувати буряк нескладно, і цей овоч, що швидко росте, часто дозріває протягом двох місяців, проте важливо підживлювати його.

Буряк можна садити рано, збирати врожай на будь-якій стадії циклу зростання, і він не вимагає виснажливої ​​праці.

Як виростити добрий урожай буряків?

Для цього слід використовувати швидкодозріваючий сорт буряка.

Кілька років тому виробники буряків стурбувалися зниженням вмісту цукру у своїй продукції.

Дослідники виявили, що проблема виникла у ґрунті: надто багато хімічних добрив та надто мало органічних речовин. Коренева гнилизна виникає через нестачу бору: буряк дуже потребує бору, а хімічні добрива рідко його містять.

Городники радять купувати добрива для буряків, що містять мікроелементи.

Буряк, щоб він був солодким, потребує регулярного внесення добрив.

Тримайте грунт вологим, але не мокрим.

Ці рослини можуть переносити середній і поганий ґрунт, але для досягнення найкращих результатів їм знадобиться додаткове підживлення.

Потрібно ретельно збалансувати рівень азоту у ґрунті. Занадто мало, і у вас знизиться врожайність і пожовкне листя. Занадто багато знижує рівень сахарози у корінні.

При вирощуванні буряків перед посівом насіння внесіть у ґрунт органічне добриво з низьким вмістом азоту, наприклад 5-10-5.

Як тільки буряк досягне висоти проріджування, внесіть ще 2 столові ложки добрива поверх ґрунту біля коріння інших рослин.

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