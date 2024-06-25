Свеклу можно сажать рано, собирать урожай на любой стадии цикла роста, и она не требует изнурительного труда.
Как вырастить хороший урожай свеклы?
Для этого следует использовать быстросозревающий сорт свеклы.
Несколько лет назад производители свеклы обеспокоились снижением содержания сахара в своей продукции.
Исследователи обнаружили, что проблема возникла в почве: слишком много химических удобрений и слишком мало органических веществ. Корневая гниль возникает из-за недостатка бора: свекла очень нуждается в боре, а химические удобрения редко его содержат.
Огородники советуют покупать удобрения для свеклы, которые содержат микроэлементы.
Свекла, чтобы она была сладкой, нуждается в регулярном внесении удобрений.
Держите почву влажной, но не мокрой.
Эти растения могут переносить среднюю и плохую почву, но для достижения наилучших результатов им потребуется дополнительная подкормка.
Нужно тщательно сбалансировать уровень азота в почве. Слишком мало, и у вас снизится урожайность и пожелтеют листья. Слишком много снижает уровень сахарозы в корнях.
При выращивании свеклы перед посевом семян внесите в почву органическое удобрение с низким содержанием азота, например 5-10-5.
Как только свекла достигнет высоты прореживания, внесите еще 2 столовые ложки удобрения поверх почвы возле корней остальных растений.
Последние новости Украины:
Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.
Как успешно вырастить цветную капусту на дому: главные секреты.
Большой урожай перца гарантирован: хозяйка раскрыла секрет крепкой рассады.