К счастью, выращивать свеклу несложно, и этот быстрорастущий овощ часто созревает в течение двух месяцев, однако важно удобрять ее.

Свеклу можно сажать рано, собирать урожай на любой стадии цикла роста, и она не требует изнурительного труда.

Как вырастить хороший урожай свеклы?

Для этого следует использовать быстросозревающий сорт свеклы.

Несколько лет назад производители свеклы обеспокоились снижением содержания сахара в своей продукции.

Исследователи обнаружили, что проблема возникла в почве: слишком много химических удобрений и слишком мало органических веществ. Корневая гниль возникает из-за недостатка бора: свекла очень нуждается в боре, а химические удобрения редко его содержат.

Огородники советуют покупать удобрения для свеклы, которые содержат микроэлементы.

Свекла, чтобы она была сладкой, нуждается в регулярном внесении удобрений.

Держите почву влажной, но не мокрой.

Эти растения могут переносить среднюю и плохую почву, но для достижения наилучших результатов им потребуется дополнительная подкормка.

Нужно тщательно сбалансировать уровень азота в почве. Слишком мало, и у вас снизится урожайность и пожелтеют листья. Слишком много снижает уровень сахарозы в корнях.

При выращивании свеклы перед посевом семян внесите в почву органическое удобрение с низким содержанием азота, например 5-10-5.

Как только свекла достигнет высоты прореживания, внесите еще 2 столовые ложки удобрения поверх почвы возле корней остальных растений.

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