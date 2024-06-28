Как хранить чеснок, чтобы он долгое время не терял свои вкусовые качества и полезные свойства – опытная хозяйка поделилась своими секретами.

Многие хозяйки сталкиваются с вопросом, как хранить чеснок в домашних условиях, чтобы он не гнил, не сох и не прорастал.

Хозяйка и автор блога «Смаколик.юа» поделилась своими советами. По ее словам, для нее есть два лучших способа хранения чеснока.

Первый из них – высушить и перемолоть в порошок.

Еще один – измельченный в банке.

По словам хозяйки, этот способ имеет важное преимущество – «каждый раз не нужно пачкать руки, чтобы очистить чеснок».

«Итак, чеснок очищаем. Измельчаем. Я делаю это измельчителем – «вжик» и готово», – рассказала блогер.

Как хранить чеснок месяцами.

Измельченный чеснок перекладываем в стерилизованную сухую банку.

«Сильно трамбовать не нужно! Заливаем маслом – у меня подсолнечное, закрываем крышкой и храним в прохладном месте», – поделилась советами хозяйка, как хранить чеснок.

Во время приготовления блюд чеснок просто берём чистой ложкой из банки.

«Чеснок практически не теряет своего аромата. И может храниться месяцами», – говорит хозяйка.

Как хранить чеснок месяцами.

В свою очередь подписчики на страницу блогера поделились своими советами, как хранить чеснок.

«Делаем уже давно, только чеснок перемелен с солью. Наполняем баночку и стоит в холодильнике долго без масла»,

«Просто очищенные зубки заливаю маслом, немного присаливаю... В маленькие баночки. Стоит прямо на кухне внизу. Масло чесночное, можно тоже куда-то добавлять»,

«Очищаю зубки чеснока и складываю в зип пакеты и под морозилку (не замораживаю) всегда под рукой»,

«Я замораживаю в камере».

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