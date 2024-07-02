При хранении чеснока на зиму некоторые хозяйки до сих пор пользуются методом, который дошел до нас от бабушек и прабабушек – стебли чеснока заплетают в «косы» и вешают их на стенах.
Чеснок на зиму также хранят в чулках, контейнерах или холщовых мешках.
В квартирах чеснок можно хранить в стеклянных банках. Некоторые хозяйки просто закладывают в банки чеснок целыми головками или зубчиками.
Однако есть еще один интересный способ хранения чеснока на зиму – в рассоле.
Им поделилась хозяйка и автор фудблога Таня Акопян.
Итак, чеснок чистим до двух нижних пленок, заливаем холодной водой и в течение 2-3 дней воду сливаем и снова заливаем. Таким образом из чеснока выйдет горечь.
Как правильно засолить чеснок на зиму.
На банку в три литра у хозяйки пошел килограмм чеснока – это примерно 20 головок среднего размера.
На третий день чеснок можно солить.
«Для цвета добавить можно свежую свеклу», – отметила Татьяна.
Для рассола требуются 1 литр холодной воды (фильтрованная или из колодца), а также три столовых ложки соли.
Для того чтобы проверить, достаточно ли соленый рассол для чеснока, в него можно положить яйцо. Если оно не тонет, соли достаточно. Если же недостаточно, нужно добавить четвертую ложку соли.
Как правильно засолить чеснок на зиму.
Заливаем чеснок рассолом и закрываем капроновой крышкой. Храним банки с чесноком в прохладном месте.
Такой чеснок можно пробовать уже через месяц. Чай чеснок, говорит хозяйка, особенно вкусно будет с блюдами из мяса и картофеля.
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