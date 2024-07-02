Для того, чтобы чеснок оставался ароматным и не потерял свои лечебные свойства хозяйки пользуются разными способами его хранения и один из них – в банках.

При хранении чеснока на зиму некоторые хозяйки до сих пор пользуются методом, который дошел до нас от бабушек и прабабушек – стебли чеснока заплетают в «косы» и вешают их на стенах.

Чеснок на зиму также хранят в чулках, контейнерах или холщовых мешках.

В квартирах чеснок можно хранить в стеклянных банках. Некоторые хозяйки просто закладывают в банки чеснок целыми головками или зубчиками.

Однако есть еще один интересный способ хранения чеснока на зиму – в рассоле.

Им поделилась хозяйка и автор фудблога Таня Акопян.

Итак, чеснок чистим до двух нижних пленок, заливаем холодной водой и в течение 2-3 дней воду сливаем и снова заливаем. Таким образом из чеснока выйдет горечь.

Как правильно засолить чеснок на зиму.

На банку в три литра у хозяйки пошел килограмм чеснока – это примерно 20 головок среднего размера.

На третий день чеснок можно солить.

«Для цвета добавить можно свежую свеклу», – отметила Татьяна.

Для рассола требуются 1 литр холодной воды (фильтрованная или из колодца), а также три столовых ложки соли.

Для того чтобы проверить, достаточно ли соленый рассол для чеснока, в него можно положить яйцо. Если оно не тонет, соли достаточно. Если же недостаточно, нужно добавить четвертую ложку соли.

Как правильно засолить чеснок на зиму.

Заливаем чеснок рассолом и закрываем капроновой крышкой. Храним банки с чесноком в прохладном месте.

Такой чеснок можно пробовать уже через месяц. Чай чеснок, говорит хозяйка, особенно вкусно будет с блюдами из мяса и картофеля.

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