Така закуска із кабачків на зиму з цікавою назвою «Просто пісня» може стати улюбленою і нагадуватиме в холодні дні про сонячне тепло.

Рецепт закуски з кабачків на зиму порадує тих, хто робить заготовки і тих, хто полюбляє солодко-гострі страви.

«Дуже оригінальна і смачна закуска. Кабачки залишаються хрусткими в солодко-гострому соусі! Якщо робите заготовки, то дуже раджу спробувати», - зазначала на своїй сторінці відома фудблогерка і авторка книги «Твої найкращі рецепти» Тетяна Юшина.

Для приготування закуски знадобляться 2 кг кабачків, 1 солодкий перець (бажано червоний), 1 яблуко, 1 цибулина, 1-2 перчика чілі, морквина – 1, головка часнику – 1, томатна паста – 70 г, цукор – 200 г, оцет 9% - 100 г, сіль - 50 г.

Закуска із кабачків на зиму.

Закуска із кабачків на зиму.

Кабачки кулінар радить взяти молоденькі, щоб були без кісточок.

Нарізаємо кабачки довгими брусочками, а усі інші овочі пропустити через м’ясорубку. Складаємо всі інгредієнти в каструлю, додаємо ціль і цукор, томатну пасту і оцет. Доводимо до кипіння.

«Всипати кабачки в каструлю, перемішати. Спочатку рідини буде мало, але потім кабачки почнуть віддавати вологу. Як закипить - варити 1 годину на середньому вогні», - зазначила кулінар.

Закуска із кабачків на зиму.

Готовий салат із кабачками необхідно розлити у стерильні банки і герметично закрити. Перегорнути і закутати у ковдру до моменту, коли банки охолонуть.

«З однієї порції виходить 5 баночок по 0,5л. Раджу одну залишити просто поїсти, може салат вам так сподобається, що ви захочете зробити ще? Тільки куштуйте його, коли вже повністю охолоне», - порадила наостанок фудблогерка.

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