Такая закуска из кабачков на зиму с интересным названием "Просто песня" может стать любимой и будет напоминать в холодные дни о солнечном тепле.

Рецепт закуски из кабачков на зиму порадует и тех, кто делает заготовки и тех, кто любит сладко-острые блюда.

«Очень оригинальная и вкусная закуска. Кабачки остаются хрустящими в сладко-остром соусе! Если делаете заготовки, очень советую попробовать», - отмечала на своей странице известная фудблогер и автор книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина.

Для приготовления закуски понадобятся 2 кг кабачков, 1 сладкий перец (желательно красный), 1 яблоко, 1 луковица, 1-2 перчика чили, морковь – 1, головка чеснока – 1, томатная паста – 70 г, сахар – 200 г, уксус 9% – 100 г, соль – 50 г.

Закуска из кабачков на зиму.

Закуска из кабачков на зиму.

Кабачки кулинар советует взять молоденькие, чтобы были без косточек.

Нарезаем кабачки длинными брусочками, а все остальные овощи пропустим через мясорубку. Составляем все ингредиенты в кастрюлю, добавляем цель и сахар, томатную пасту и уксус. Доводим до кипения.

«Всыпать кабачки в кастрюлю, перемешать. Сначала жидкости будет мало, но затем кабачки станут отдавать влагу. Как закипит – варить 1 час в среднем огне», - отметила кулинар.

Закуска из кабачков на зиму.

Готовый салат с кабачками нужно разлить в стерильные банки и герметично закрыть. Перевернуть и закутать в одеяло до момента, когда банки остынут.

«Из одной порции выходит 5 баночек по 0,5 л. Советую одну оставить просто поесть, может, салат вам так понравится, что вы захотите сделать еще? Только пробуйте его, когда уже полностью остынет», - посоветовала напоследок фудблогер.

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