Один з найпростіших і найпопулярніших способів зберігання петрушки, кропу та іншої зелені на зиму полягає у заморожуванні.
Таким чином зелень зберігає смакові якості, вітаміни та аромат.
Однак через постійні відключення світла і підготовку до ще однієї важкої зими госоподині вдаються до нових способів зберігання зелені та овочів.
«Я завжди заморожувала зелень, та тепер, з відключенням світла це гроші і зелень на вітер...», - зазначила нутриціолог і авторка стрінки в Інстаграм «Tetyana pro nsp».
Для того, щоб зберігати зелень без холодильника і морозильної камери пані Тетяна пропонує зробити з них запашні і корисні спеції.
Як зберігати петрушку, цибулю та часник на зиму
І для цього потрібні такі інгредієнти: Цибуля - 1шт(велика), Морква - 1шт(велика), Часник - 6зуб, Петрушка - 50 г.
Цибулю необхідно подрібнити і висипати на деко, застелене пергаментом. Моркву натираємо, а часник дрібно нарізаємо. Також викладаємо на деко листочки петрушки.
Як зберігати петрушку, цибулю та часник на зиму
Ставимо у духовку, розігріту до 70-80 градусів та сушимо. Періодично перемішуємо і знімаємо з деко по мірі висихання. Найдовше сохнуть цибуля та морква.
Перекладаємо готову спецію у баночку і зберігаємо. Така спеція дуже запашна та подарує будь-яким стравам приємний смак та аромат.
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