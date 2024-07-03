Через відключення світла багато господинь шукають інші способи зберігання петрушки та іншої зелені, а також часнику і моркви без холодильника і морозильної камери.

Один з найпростіших і найпопулярніших способів зберігання петрушки, кропу та іншої зелені на зиму полягає у заморожуванні.

Таким чином зелень зберігає смакові якості, вітаміни та аромат.

Однак через постійні відключення світла і підготовку до ще однієї важкої зими госоподині вдаються до нових способів зберігання зелені та овочів.

«Я завжди заморожувала зелень, та тепер, з відключенням світла це гроші і зелень на вітер...», - зазначила нутриціолог і авторка стрінки в Інстаграм «Tetyana pro nsp».

Для того, щоб зберігати зелень без холодильника і морозильної камери пані Тетяна пропонує зробити з них запашні і корисні спеції.

Як зберігати петрушку, цибулю та часник на зиму

І для цього потрібні такі інгредієнти: Цибуля - 1шт(велика), Морква - 1шт(велика), Часник - 6зуб, Петрушка - 50 г.

Цибулю необхідно подрібнити і висипати на деко, застелене пергаментом. Моркву натираємо, а часник дрібно нарізаємо. Також викладаємо на деко листочки петрушки.

Як зберігати петрушку, цибулю та часник на зиму

Ставимо у духовку, розігріту до 70-80 градусів та сушимо. Періодично перемішуємо і знімаємо з деко по мірі висихання. Найдовше сохнуть цибуля та морква.

Перекладаємо готову спецію у баночку і зберігаємо. Така спеція дуже запашна та подарує будь-яким стравам приємний смак та аромат.

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