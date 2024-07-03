Один из самых простых и популярных способов хранения петрушки, укропа и другой зелени на зиму заключается в замораживании.
Таким образом, зелень сохраняет вкусовые качества, витамины и аромат.
Однако из-за постоянных отключений света и подготовки к еще одной тяжелой зиме хозяйки прибегают к новым способам хранения зелени и овощей.
«Я всегда замораживала зелень, но теперь, с отключением света это деньги и зелень на ветер...», - отметила нутрициолог и автор страницы в Инстаграм «Tetyana pro nsp».
Для того, чтобы хранить зелень без холодильника и морозильной камеры Татьяна предлагает сделать из них ароматные и полезные специи.
Как хранить петрушку, лук и чеснок на зиму
И для этого нужны такие ингредиенты: Лук - 1шт(большая), Морковь - 1шт(большая), Чеснок – 6 зуб, Петрушка - 50 г.
Лук необходимо измельчить и высыпать на противень, застеленный пергаментом. Морковь натираем, а чеснок мелко нарезаем. Также выкладываем на противень листики петрушки.
Как хранить петрушку, лук и чеснок на зиму
Ставим в духовку, разогретую до 70-80 градусов и сушим. Периодически перемешиваем и снимаем с противня по мере высыхания. Дольше всего сохнут лук и морковь.
Перекладываем готовую специю в баночку и храним. Такая специя очень ароматная и подарит блюдам приятный вкус и аромат.
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