Известный шеф-повар, судья «Мастер Шеф» и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал способ хранения чеснока, лука, моркови и других овощей.

Чеснок, морковь, лук, морковь и другие овощи, а также зелень являются незаменимыми ингредиентами для многих блюд.

Известный ресторатор и неизменный судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал украинским хозяйкам хитрый способ хранения чеснока, лука и любых овощей, кроме всего прочего, поможет сэкономить время при приготовлении блюд.

Хименес-Браво подчеркнул, что этот способ быстрый и простой. Ресторатор предлагает для хранения чеснока, лука и любых других овощей сделать овощной бульон и заморозить его.

«Подготовил для вас быстрый и простой рецепт, который радует свежим вкусом. Это заготовка, которая значительно сэкономит ваше время. Ведь такой бульон является основой для многих первых и вторых блюд», – подчеркнул Хименес-Браво.

Как хранить чеснок, лук, морковь и другие овощи и зелень.

Для этого судья «Мастер Шеф» предлагает взять: Стебель сельдерея – 200 г; Корень сельдерея – 300 г; Морковь – 1 шт; Огурец – 1 шт; Чеснок – 3 зубчика; Соль – 1 ст.л; Фенхель - 200 г; Лук порей – 250 г; Масло растительное – 40 г и использовать воду – 150 мл.

Затем все овощи нарезаем, добавляем в кастрюлю масло, овощи, чеснок, перец и соль.

«Обжарить до золотистой корочки, добавить воду и тушить 15 минут под крышкой. Перебить овощи блендером, пересыпать в форму, разровнять и накрыть пищевой пленкой», – рассказал Хименес-Браво.

Далее все перекладываем в морозильную камеру на 6 или более часов. Когда смесь заморозится, нарезаем бульон кубиками и заворачиваем в фольгу.

"Хранить в морозильной камере. Я использовал пакеты – слайдеры, и в морозилке порядок", – рассказал судья «Мастер Шеф».

Как хранить чеснок, лук, морковь и другие овощи и зелень.

Таким образом, хранить можно не только чеснок, лук, морковь, но и другие овощи.

«При желании набор овощей можно менять. А если готовить бульон как первое блюдо, можно добавить любимую крупу или макароны», – поделился советом Хименес-Браво.

Отметим, что есть еще много способов хранения чеснока на зиму. Среди них – в стеклянных банках или картонных коробках. Головки укладывают слоями плотно друг к другу, а затем пересыпают солью, мукой, золой или луковой шелухой.

Как хранить чеснок, лук, морковь и другие овощи и зелень.

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