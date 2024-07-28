Подивіться, які з цих визначних знаків є КРАЩИМИ друзями, яких вам варто мати поруч.

Звичайно, деякі люди вважають, що знаки зодіаку не можуть бути точними на 100% часу, але кожен може визнати, що іноді ці риси ТОЧНО В ШЛЯХУ.

Коли ви визначаєте, ким ви хочете оточити себе, хорошим способом почати пошук буде звернення до зірок.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви надзвичайно щедрі. Навіть коли ви не думаєте, що вам потрібен хтось, хто сяде та вислухає ваші проблеми, Леви це зроблять.

Крім своєї щедрості, Лев завжди веселий і може перевернути ваш день своїм заразливим сміхом і пустотливою усмішкою.

Вона також відома своєю лінню, тому, коли вам потрібна подруга, з якою можна відпочити на дивані та подивитися мюзикл, ВОНА – ваша дівчина.

Лев впевнена в собі, що спочатку може здатися лякаючим, але за її високою самооцінкою і тому, як вона себе тримає, можна багато чого навчитися.

2. Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водолій любить розумні бесіди, тому, якщо вам коли-небудь знадобиться поговорити глибше, вона завжди буде готова поділитися з вами мудрістю.

Якщо вам коли-небудь знадобиться дотепний жарт, то вам пощастило, тому що Водолій схильний уникати емоційного вираження. Тому вона покаже вам гарне, безтурботне проведення часу з її сарказмом і гумором.

Вона також любить веселитися з друзями і має вражаючі соціальні навички. Так що не хвилюйтеся, якщо вам не вистачає в цій галузі, вона полегшить соціальні ситуації.

3. Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Жінка-Козеріг — відмінний друг, тому що вона орієнтована на сім'ю, тому вона завжди ставитиметься до вас як до своєї близької людини... навіть коли ви далеко від своєї родини.

Козероги люблять стриманий статус, тому, якщо вам потрібно відпочити від драми (а хіба не всім нам це потрібно?), вона завжди з радістю відкладе всі справи і вирушить у торговий центр, щоб зайнятися шопінгом або подивитися на Netflix усі вихідні.

Вона неймовірно захоплена музикою, тому вона обов'язково засипле вас новими музичними пропозиціями. І у вас завжди знайдеться хтось, хто захоче піти з вами на наступний концерт незалежно від жанру (так, навіть кантрі!)

Однак одна з її слабкостей – це невміння прощати. Це може здатися негативним, але насправді це показує, що жінка-Козеріг цінує свої стосунки та наскільки важливі для неї друзі. Отже, якщо ви її не підведете, у вас буде один на все життя.

4. Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Стрілець цікавий і любить проводити час на природі.

Вона також щедра, як і все інше, так що будьте готові віддати стільки ж, скільки вона дає вам, вона на це заслуговує.

Одна з найкращих якостей Стрільця – це її почуття гумору. Вона завжди готова допомогти вам відчути себе комфортно у нервових ситуаціях.

Крім почуття гумору, вона оптимістична і може показати вам, що все буде добре, навіть якщо важкі часи.

Якщо вам подобається розслаблюючий відпочинок, Стрілець — найкращий тип друга, з яким можна ув'язатися. Вона любить подорожувати, але не надто вникає у світські деталі. Так що з нею ви миттєво відпочиватимете на пляжі з маргаритою.

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