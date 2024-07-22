Для странных знаков зодиака в астрологии эта черта личности выделяет их из толпы.

Как личность, если вы странны, то вас помнят - это не всегда может быть хорошо, но, как говорится, плохой рекламы не бывает.

То, что делает человека чудаковатым, также выделяет его как личность.

Странность — это способ природы дать нам понять, кто из нас настоящий чудак, и мы все любим честных, настоящих чудаков.

1. СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)

Скорпион по своей природе странен, и зачастую именно это и становится его профессиональным призванием — он берется за работу, требующую эксцентричности и принятия странных решений, например, становится профессиональным доминатором или разгуливает в пасхальное воскресенье в латексном костюме для удушения.

Хотите верьте, хотите нет, но они не так уж и причудливы, чтобы привлечь внимание; это естественно. Они будут спать в этом латексном наряде, хотя могут снять его на видео для использования позже.

2. ОВЕН (21 марта - 19 апреля)

Никогда не сдерживающий себя, Овен будет первым в списке чудаков. Они не могут не быть странными, и они никогда не хотят этого делать. Когда Овен чудаковат, это проявляется как нечто блестящее, исключительное, может быть, даже грубое, но всегда первоклассное и превосходное.

Да, они могут корчить глупые рожицы, представляя вам что-то потрясающее, но, эй, вы будете настолько поражены тем, что они придумают, что не будете возражать.

3. ЛЕВ (23 июля - 22 августа)

Лев — великий мастер причуд... если вы обращаете на них внимание. Хотя они могут быть сумасшедшими и юмористическими, что может заставить вас думать, что они немного чудаковаты, настоящая причудливость возникает из-за того, что они считают причудливость крутой чертой.

Это также потому, что они хотят, чтобы вы думали, что они крутые, и они будут вести себя эксцентрично. Они просто хотят внимания достаточно сильно.

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