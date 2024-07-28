Посмотрите, какие из этих выдающихся знаков являются ЛУЧШИМИ друзьями, которых вам стоит иметь рядом.

Конечно, некоторые люди считают, что знаки зодиака не могут быть точными на 100% времени, но каждый может признать, что иногда эти черты ТОЧНО В ПУТИ.

Когда вы определяете, кем вы хотите себя окружить, хорошим способом начать поиск будет обращение к звездам.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львы чрезвычайно щедры. Даже когда вы не думаете, что вам нужен кто-то, кто сядет и выслушает ваши проблемы, Львы это сделают.

Помимо своей щедрости, Лев всегда весел и может перевернуть ваш день своим заразительным смехом и озорной улыбкой.

Она также известна своей ленью, поэтому, когда вам нужна подруга, с которой можно отдохнуть на диване и посмотреть мюзикл, ОНА — ваша девушка.

Лев уверена в себе, что поначалу может показаться пугающим, но по ее высокой самооценке и тому, как она себя держит, можно многому научиться.

2. Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолей любит умные беседы, поэтому, если вам когда-нибудь понадобится поговорить поглубже, она всегда будет готова поделиться с вами мудростью.

Если вам когда-нибудь понадобится остроумная шутка, то вам повезло, потому что Водолей склонен избегать эмоционального выражения. Поэтому она покажет вам хорошее, беззаботное времяпрепровождение с ее сарказмом и юмором.

Она также любит веселиться с друзьями и обладает впечатляющими социальными навыками. Так что не волнуйтесь, если вам не хватает в этой области, она облегчит вам социальные ситуации.

3. Козерог (22 декабря - 19 января)

Женщина-Козерог — отличный друг, потому что она ориентирована на семью, поэтому она всегда будет относиться к вам как к своему близкому человеку... даже когда вы далеко от своей семьи.

Козероги любят сдержанный статус, поэтому, если вам нужно отдохнуть от драмы (а разве не всем нам это нужно?), она всегда с радостью отложит все дела и отправится в торговый центр, чтобы заняться шопингом или посмотреть Netflix все выходные.

Она невероятно увлечена музыкой, поэтому она обязательно засыплет вас новыми музыкальными предложениями. И у вас всегда найдется кто-то, кто захочет пойти с вами на следующий концерт, независимо от жанра (да, даже кантри!)

Однако одна из ее слабостей — это неумение прощать. Это может показаться негативным, но на самом деле это показывает, что женщина-Козерог ценит свои отношения и насколько важны для нее друзья. Так что если вы ее не подведете, у вас будет друг на всю жизнь.

4. Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрелец любопытен и любит проводить время на природе.

Она также щедра, как и все остальное, так что будьте готовы отдать столько же, сколько она дает вам, она этого заслуживает.

Одно из лучших качеств Стрельца — это ее чувство юмора. Она всегда готова помочь вам почувствовать себя комфортно в нервных ситуациях.

Помимо чувства юмора, она оптимистична и может показать вам, что все будет хорошо, даже если времена трудные.

Если вам нравится расслабляющий отдых, Стрелец — лучший тип друга, с которым можно увязаться. Она любит путешествовать, но не слишком вникает в мирские детали. Так что с ней вы в мгновение ока будете отдыхать на пляже с маргаритой.

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