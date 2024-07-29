Коржі з маком на Маковея – це традиційна страва, десерт з медом та маком, який багато хто обожнює ще з дитинства, і ці рецепти і секрети господинь допоможуть відтворити улюблений смак.

Традиційна страва на Маковія, який тепер відзначається не 14 серпня, як колись, а 1 серпня – корж із пшеничного тіста, який замочують у маково-медовий підливі.

Зазначимо, що Маковій отримав свою назву не просто так, а томущо в цей період люди починали збирати мак і мед.

Як приготувати справжній корж на Маковія:

Рецепт святкового коржа на Маковія може змінюватися в залежності від регіону України, проте принцип страви майже завжди залишається незмінний: шматки коржа заливають маком та медом.

І для того, щоб спекти традиційний корж на Маковія потрібні такі інгредієнти:

Борошно – 250 г.

Цукор – 100 г.

Яйце – 1 шт.

Сметана – 100 г.

Вершкове масло – 75 г.

Мак – 1 ст. ложка.

Розпушувач – ½ ч. ложки.

Сіль – дрібка.

А також для соусу до коржна на Маковія потрібні:

Мак – 200 г.

Мед – 5 ст. ложок.

Кип’ячена гаряча вода – 0,5 ч. ложки або 250 мл молока.

Як приготувати коржі з маком на Маковія.

У миску спочатку засипають борошно, потім додають розпушувач, сіль мак і цкор. Перемішуючть всі інгредієнти до однорадності.

Наступний крок в приготуванні коржа на Маковія – в миску додають вершкове масло та починають розминати руками. Додають яйце, сметану і замішують густе тісто.

Тепер майбутній корж на Маковія розкатують у пласт завтовшки 3 мм, роблять виделкою дірочки і викладають на деко, застелене пергаментом. Духовку для випікання коржів на Маковія розігрівають до 185 градусів і ставлять їх випікати хвилин на 15.

Поки випікаються коржі можна приготувати до них соус. Для цього в тарілці поєднують мак, гарячу воду або молоко, а також мед. Соус ретельно перемішують і заливають ним шматочки коржа, що вже охолонув.

Як приготувати коржі з маком на Маковія.

Своїми секретами щодо приготування коржа на Маковія діляться і досвідчені господині з різних реоігнів України. Зокрема, на сторінці популярної групи з мільйонною аудиторією «Пляцки Рецепти від Лілії Цвіт».

«Я роблю на кефірі+ сода+сіль+цукор і мука. Замішую як на хліб і коржиками на всю сковорідку жарю ( роблю проколи вилкою). Потім рву руками.І поливаю трохи сумішшю ( мед+вода+цукор+ мак перетертий) У нас в сім'ї це називається макорженики. До сих пір готую в бабусиній глиняній мисці»,

«Кисле молоко,сода,чуть солі, цукор,борошно.

Соду погасити в кислому молоці,всипати сіль,цукор,розмішати,тоді борошно і замісити тісто,але,щоб було не туге,а м'яке. Розкачати паляницю,не дуже тонко, поколоти вилкою і пекти на дечці. Охолоне, поламати руками на шматки невеличкі. Втерти мак у макітрі, добавити цукру,щоб був солодкий і вкинути шматки поламаного коржа,перемішати ложкою і смакувати.Чим більше втертого маку,тим смачніше.

Дуже смачно!»,

«Бабусині коржі: на 0.5 л кисляку ( кефіру) треба 1ч.л. солі, десь з пів склянки цукру 1 яйце ( або без нього),1 ч.л. соди( змішати з мукою) і муки стільки, щоб вийшло тісто, яке можна місити руками, але не забите. Пекти на сковороді під закритою кришкою прямо на вогні ( не в духовці). Це коржі мого дитинства. Їх бабуся ( а тепер і я) пекла на Маковія, в будень і на свята до молока й до борщу».

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