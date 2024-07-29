Коржи с маком на Маковея – это традиционное блюдо, десерт с медом и маком, который многие обожают еще с детства, и эти рецепты и секреты хозяек помогут повторить любимый вкус.

Традиционное блюдо на Маковея, который теперь отмечается не 14 августа, как прежде, а 1 августа – корж из пшеничного теста, которую замачивают в маково-медовой подливе.

Отметим, что Маковей получил свое название не просто так, а потому что в этот период люди начинали собирать мак и мед.

Как приготовить настоящий корж на Маковея:

Рецепт праздничного коржа на Маковея может меняться в зависимости от региона Украины, однако принцип блюда почти всегда остается неизменным: куски коржа заливают маком и медом.

И для того, чтобы испечь традиционный корж на Маковия, нужны следующие ингредиенты:

Мука – 250 г.

Сахар – 100 г.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 100 г.

Сливочное масло – 75 г.

Мак – 1 ст. ложка.

Разрыхлитель – ½ ч. ложки.

Соль – щепотка.

А также для соуса к лепешке на Маковии нужны:

Мак – 200 г.

Мед – 5 ст. ложек

Кипяченая горячая вода – 0,5 ч. ложки или 250 мл молока.

Как приготовить коржи с маком на Маковея

В миску сначала засыпают муку, затем добавляют разрыхлитель, соль мак и цкор. Перемешивайте все ингредиенты до однорадости.

Следующий шаг в приготовлении лепешки на Маковея – в миску добавляют сливочное масло и начинают разминать руками. Добавляют яйцо, сметану и замешивают густое тесто.

Теперь будущую лепешку на Маковея раскатывают в пласт толщиной 3 мм, делают вилкой дырочки и выкладывают на противень, застеленный пергаментом. Духовку для выпекания коржей на Маковиея разогревают до 185 градусов и ставят их выпекать минут на 15.

Пока коржи пекутся можно приготовить к ним соус. Для этого в тарелке совмещают мак, горячую воду или молоко, а также мед. Соус тщательно перемешивают и заливают им кусочки уже остывшего коржа.

Как приготовить коржи с маком на Маковея.

Своими секретами по приготовлению коржей на Маковея делятся и опытные хозяйки из разных реоигнов Украины. В частности, на странице популярной группы с миллионной аудиторией «Плоцкие Рецепты от Лилии Цвет».

«Я делаю на кефире+ сода+соль+сахар и мука. Замешиваю как на хлеб и коржами на всю сковородку жарю (делаю проколы вилкой). Затем рву руками. И поливаю немного смесью (мед+вода+сахар+мак перетертый) У нас в семье это называется макоржеником. До сих пор готовлю в бабушкиной глиняной миске» ,

«Кислое молоко, сода, чуть соли, сахар, мука.

Соду потушить в кислом молоке, всыпать соль, сахар, размешать, тогда муку и замесить тесто, но чтобы не было тугое, а мягкое. Раскатать лепешку, не очень тонко, поколоть вилкой и печь на деко. Остынет, поломать руками на куски небольшие. Потереть мак в макитре, добавить сахара, чтобы был сладкий и вкинуть куски поломанного коржа, перемешать ложкой и смаковать. Чем больше потертого мака, тем вкуснее.

Очень вкусно!»,

«Бабушкины коржи: на 0.5 л простокваши (кефира) нужно 1ч.л. соли, где-то пол стакана сахара 1 яйцо (или без него),1 ч.л. соды( смешать с мукой) и муки столько, чтобы получилось тесто, которое можно месить руками, но не забитое. Печь на сковороде под закрытой крышкой прямо на огне (не в духовке). Это лепешки моего детства. Их бабушка (а теперь и я) пекла на Маковея, в будни и на праздники к молоку и к борщу».

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