В астрології є деякі знаки зодіаку, котрі від природи кокетливі і говорять те, чого не мають на увазі.

Найчастіше ці знаки Зодіаку хочуть чогось від людини, з якою вони розмовляють.

Солодкі розмови часто використовуються як спосіб маніпулювати та/або контролювати когось іншого, і тоді розмови виходять за рамки флірту і переходять у щось глибше і темніше.

ТЕРЕЗИ (23 вересня - 22 жовтня)

Терези володіють мистецтвом солодкої розмови, і це дуже легко для них, оскільки вони від природи чарівні, кумедні та люб'язні. Терези-солодкомовні фліртують з усіма і мають здатність змусити всіх почуватися їх єдиним центром уваги.

Звичайно, Терези-солодкорічні співрозмовники, можливо, не говорять про щось по-справжньому глибоке, але з ними все одно приємно спілкуватися на поверхневому рівні.

2. БЛИЗНЮКИ (21 травня - 20 червня)

Один із багатьох дарів Близнюків полягає в тому, що вони вміють вбивати в розмові, тому цілком логічно, що вони можуть контролювати розмову, щоб вона йшла так, як їм хочеться. У солодкорічних Близнюків зазвичай є безліч цікавих тем, які вони можуть обговорювати невимушено.

Близнюки ніколи не будуть розмовляти з кимось зверхньо, ​​тому у їхнього співрозмовника зазвичай виникає відчуття, що після розмови його IQ раптово виріс на кілька пунктів.

3. СКОРПІОН (23 жовтня – 21 листопада)

У Скорпіонів є два таланти, які добре поєднуються з солодкорічним: вони інтуїтивні та маніпулятивні. Скорпіони знають, що сказати, щоб отримати бажані результати.

Скорпіони воліють не брехати, тому вони уникатимуть глибоких питань, як професіонали. Скорпіони ввічливі та пристрасні, і їхні слова легко захопити.

4. ВОДОЛІЙ (20 січня – 18 лютого)

Водолії, як правило, не надто емоційні, що корисно, оскільки одне з правил солодкої розмови — ніколи не говорити про свої почуття. Водолії постійно переводять розмову на співрозмовника, змушуючи його почуватися важливим та цікавим.

Водолії розумні і знають, що сказати, щоб досягти найкращих результатів, не завдаючи нікому шкоди.

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