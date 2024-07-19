Те, кто пользуется наибольшим спросом на работе - открывает путь к пониманию того, почему некоторые знаки зодиака перегружены больше других.

Супертрудолюбивый знак Зодиака может обожать адреналиновый всплеск успеха и даже неудачи.

Супертрудолюбивым работником может быть также тот, кто застрял на работе, которую он ненавидит , высасывая из него драгоценную, поддерживающую жизнь энергию.

Так что, это действительно зависит от того, что человек делает и как он описывает переработку.

ОВЕН (21 марта - 19 апреля)

Трудолюбивый Овен всегда вкладывает силы во все, и обычно в итоге расплачивается за это физически. Овен — тот, кто подталкивает себя; высокие личные рекорды всегда в порядке с Овном.

И хотя они несколько склонны перенапрягаться, они дорого за это платят телесными повреждениями и головными болями от стресса.

2. БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)

Переутомление выглядит по-разному на разных людях, и переутомленный Близнец более или менее выглядит как спокойный человек, которому нет дела до мира.

Близнецы не хотят увязнуть в бремени работы, поэтому, если ситуация станет критической, они отступят и восстановятся.

3. ДЕВА (23 августа - 22 сентября)

Девы активны и этот сумасшедший драйв уносит каждого, кто родился под этим знаком, в новые сферы амбиций и необходимости делать все правильно. Перфекционизм — это не шутка для Девы, и внимание к деталям — это то, что заставляет их работать сверхурочно.

Добавьте к этому переутомление и недостаток сна, и вы получите идеальный коктейль для мощного срыва, вызванного переутомлением и вспышками гнева.

4. ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября)

Весы берутся за сложные задачи и с большим трудом доводят их до конца. Это вызывает у них беспокойство и стресс, что сказывается на их здоровье.

Тяготящиеся к равновесию Весы обременены перегруженностью работой, и они тащат с собой груз прошлых проектов, которые остались незавершенными. Для Весов никогда не хватает времени в сутках.

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