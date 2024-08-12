В астрологии есть некоторые знаки зодиака, которые от природы кокетливы и говорят то, чего не имеют в виду.

Чаще всего эти знаки Зодиака хотят чего-то от человека, с которым они разговаривают.

Сладкие разговоры часто используются как способ манипулировать и/или контролировать кого-то другого, и вот тогда разговоры выходят за рамки флирта и переходят во что-то более глубокое и темное.

ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября)

Весы владеют искусством сладкого разговора, и это очень легко для них, поскольку они от природы очаровательны, забавны и любезны. Весы-сладкоговорящие флиртуют со всеми и обладают способностью заставить всех чувствовать себя их единственным центром внимания.

Конечно, Весы-сладкоречивые собеседники, возможно, не говорят о чем-то по-настоящему глубоком, но с ними все равно приятно общаться на поверхностном уровне.

2. БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)

Один из многих даров Близнецов заключается в том, что они умеют убивать в разговоре, поэтому вполне логично, что они могут контролировать разговор, чтобы он шел так, как им хочется. У сладкоречивых Близнецов обычно есть масса интересных тем, которые они могут обсуждать непринужденно.

Близнецы никогда не будут разговаривать с кем-либо свысока, поэтому у их собеседника обычно возникает ощущение, что после разговора его IQ внезапно вырос на несколько пунктов.

3. СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)

У Скорпионов есть два таланта, которые хорошо сочетаются с сладкоречивым: они интуитивны и манипулятивны. Скорпионы знают, что сказать, чтобы получить желаемые результаты.

Скорпионы предпочитают не лгать, поэтому они будут избегать глубоких, прощупывающих вопросов, как профессионалы. Скорпионы вежливы и страстны, и их слова легко увлечь.

4. ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля)

Водолеи, как правило, не слишком эмоциональны, что полезно, поскольку одно из правил сладкого разговора — никогда не говорить о своих чувствах. Водолеи постоянно переводят разговор на собеседника, заставляя его чувствовать себя важным и интересным.

Водолеи умны и знают, что сказать, чтобы добиться наилучших результатов, не причиняя никому вреда.

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