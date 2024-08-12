У той час як суспільство визначило мужність і жіночність з погляду статі, в астрології ці два терміни пов'язані з певним типом енергії.

Відповідно до астрології , знаки зодіаку є або чоловічими, або жіночими за своєю природою, і ці дві категорії працюють над створенням гармонійного балансу.

Категорія, в яку попадає кожен знак зодіаку, залежить від його елемента: земля, вода, повітря чи вогонь.

Жіночі знаки зодіаку приземлені та практичні, що забезпечують стабільність на противагу дієвій енергії чоловічих знаків. Вони дуже інтуїтивні та чутливі.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Телець дуже дбайливий, що є жіночою рисою. Прийняття жіночності дозволяє йому створювати теплу та гостину обстановку. Телець хоче забезпечити безпеку своїх близьких, завжди піклуючись про них, і таким чином він виявляє свою щедрість.

Романтика та чуттєвість властиві Тельцям. Їхній зв'язок зі своєю жіночністю дозволяє їм приймати свій романтичний бік та емоції. Більшість жіночності полягає у здатності висловлювати свої емоції, і оскільки Телець усвідомлює свої почуття, це робить їх ще більш такими.

Рак (21 червня – 22 липня)

Не дивно, що Рак – жіночий знак зодіаку. Вони схильні бути чутливими та перебувати у гармонії зі своїми емоціями. Їхня здатність бути вразливими не дозволяє їм соромитися висловлювати свої почуття, дозволяючи Раку повністю прийняти свою жіночу енергію.

Ще одна жіноча характеристика Рака – його дбайлива натура. Турбота традиційно жіноча риса, і її зазвичай використовують для опису хорошої матері. Цей знак зодіаку підтримує та може співчувати потребам інших.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Діва дуже прониклива, бо довіряє своїй інтуїції. Інтуїтивність це те, як вони приймають свою жіночність.

Діви сприйнятливі до того, коли люди їх потребують, і, в силу своєї справжньої жіночої натури, дозволять собі бути корисними.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

За межами цієї жорсткої зовнішності Скорпіони досить чутливі та емоційні. Вони розумні в тому, з ким діляться своєю вразливою стороною, і використовують свою жіночу інтуїцію, щоб вирішити, кому можна довіряти.

Скорпіони дуже інтуїтивні та діють за своїми внутрішніми відчуттями. Жіноча енергія сприйнятлива, тому Скорпіон знає, що кажуть йому його емоції, тіло та інтуїція.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Напористість та амбіції Козерога роблять його більш мужнім у порівнянні з іншими жіночими знаками зодіаку. Але навіть незважаючи на те, що ним керує чоловіча планета Сатурн, Козеріг все одно залишається жіночим знаком зодіаку, тому що це земний знак.

Саме їхня стабільна, ґрунтовна натура робить їх жіночними.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби повністю приймають свою жіночу енергію. Їхня чутливість — одна з їхніх сильних сторін, яка відповідає жіночності. Бути вразливим для них нескладно, бо вони є довірливими.

Риби - жалісливі люди, які вільно висловлюють свої емоції. Вони дозволяють своєму серцю та інтуїції керувати ними.

Чоловічі знаки зодіаку.

Чоловічі знаки зодіаку випромінюють активну енергію та керуються сонцем. Вони відображають повітряні та вогняні знаки. Ці знаки зодіаку втілюють пряму, орієнтовану енергію, тому, коли планети потрапляють у чоловічі знаки, вплив цієї планети звернено назовні.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Овен - вогненний знак, відомий своїм запальним та безпосереднім характером.

Якщо направити це у правильне русло, це призводить до пристрасті та драйву, які роблять Овнов великими лідерами. Однак ця чоловіча енергія також робить Овнів імпульсивними і часом агресивними.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Вогненний знак Лева знаходиться під заступництвом Сонця, тому чоловіча енергія Лева дуже виражена.

Лев дуже креативний і харизматичний, його легко виділити з натовпу через його схильність опинятися в центрі уваги.

Чоловіча енергія Лева проявляється у його впевненості та рішучості, а також у його періодичній зарозумілості.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Чоловіча енергія Водолія часто проявляється у його схильності до дії, коли йдеться про те, щоб змінити світ.

Водолії дуже щедрі і заповзятливі, відомі своєю бунтівною натурою.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Терези характеризуються прагненням до справедливості у всьому. Терези унікальні тим, що їхня правляча планета — Венера, тому багато рис Терезів насправді втілюють більш жіночу енергію. Проте їхній статус повітряного знака робить їх мужніми.

Фактично, Терези - це чоловіча рівновага жіночої енергії Тельця, також керованого Венерою. Там, де Телець більше замкнений, Терези товариські. Там, де Телець застряг на своїх шляхах, Терези більш дипломатичні.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Близнюки - повітряний знак, відомий своїм інтелектом.

Близнюки насправді дуже емоційні, як і багато жіночих знаків. Однак, оскільки чоловічі знаки демонструють зовнішній прояв енергії, емоційна натура Близнюків часто проявляється у перепадах їхнього настрою.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець – авантюрист зодіакального знака, яким керує щасливий Юпітер.

Стрільці оптимістичні та пристрасні. Їхній інтелект і цікавість роблять їх добрими мандрівниками, оскільки вони не можуть довго залишатися на одному місці.

Їхня безперервна потреба у знаннях також робить їх імпульсивними та неорганізованими, оскільки вони постійно перемикаються з однієї справи на іншу.

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