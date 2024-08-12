В то время как общество определило мужественность и женственность с точки зрения пола, в астрологии эти два термина связаны с определенным типом энергии.

Согласно астрологии, знаки зодиака являются либо мужскими, либо женскими по своей природе, и эти две категории работают над созданием гармоничного баланса.

Категория, в которую попадает каждый знак зодиака, зависит от его элемента: земля, вода, воздух или огонь .

Женские знаки зодиака приземленные и практичные, обеспечивающие стабильность в противовес действенной энергии мужских знаков. Они очень интуитивны и чувствительны.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Телец очень заботлив, что является женской чертой. Принятие женственности позволяет ему создавать теплую и гостеприимную обстановку. Телец хочет обеспечить безопасность своих близких, всегда заботясь о них, и таким образом он проявляет свою щедрость.

Романтика и чувственность свойственны Тельцам. Их связь со своей женственностью позволяет им принимать свою романтическую сторону и эмоции. Большая часть женственности заключается в способности выражать свои эмоции, и поскольку Телец осознает свои чувства, это делает их еще более таковыми.

Рак (21 июня - 22 июля)

Неудивительно, что Рак — женский знак зодиака. Они склонны быть чувствительными и находиться в гармонии со своими эмоциями. Их способность быть уязвимыми не позволяет им стесняться выражать свои чувства, позволяя Раку полностью принять свою женскую энергию.

Еще одна женская характеристика Рака — его заботливая натура. Забота — традиционно женская черта, и ее обычно используют для описания хорошей матери. Этот знак зодиака поддерживает и может сочувствовать нуждам других.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Дева очень проницательна, потому что доверяет своей интуиции. Интуитивность — это то, как они принимают свою женственность.

Девы восприимчивы к тому, когда люди в них нуждаются, и, в силу своей истинной женской натуры, позволят себе быть полезными.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

За пределами этой жесткой внешности Скорпионы довольно чувствительны и эмоциональны. Они умны в том, с кем они делятся своей уязвимой стороной, и используют свою женскую интуицию, чтобы решить, кому можно доверять.

Скорпионы очень интуитивны и действуют по своим внутренним ощущениям. Женская энергия восприимчива, поэтому Скорпион знает, что говорят ему его эмоции, тело и интуиция.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Напористость и амбиции Козерога делают его более мужественным по сравнению с другими женскими знаками зодиака. Но даже несмотря на то, что им управляет мужская планета Сатурн, Козерог все равно остается женским знаком зодиака, потому что это земной знак .

Именно их стабильная, основательная натура делает их женственными.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы полностью принимают свою женскую энергию. Их чувствительность — одна из их сильных сторон, которая соответствует женственности. Быть уязвимым для них несложно, потому что они доверчивы.

Рыбы — сострадательные люди , которые свободно выражают свои эмоции. Они позволяют своему сердцу и интуиции руководить ими.

Мужские знаки зодиака.

Мужские знаки зодиака источают активную энергию и управляются солнцем. Они отражают воздушные и огненные знаки . Эти знаки зодиака воплощают прямую, ориентированную на действие энергию, поэтому, когда планеты попадают в мужские знаки, влияние этой планеты обращено наружу.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Овен — огненный знак, известный своим вспыльчивым и непосредственным характером .

Если направить это в правильное русло, это приводит к страсти и драйву, которые делают Овнов великими лидерами. Однако эта мужская энергия также делает Овнов импульсивными и, порой, агрессивными .

Лев (23 июля - 22 августа)

Огненный знак Льва находится под покровительством Солнца, поэтому мужская энергия Льва очень выражена.

Лев очень креативен и харизматичен , его легко выделить из толпы из-за его склонности оказываться в центре внимания.

Мужская энергия Льва проявляется в его уверенности и решимости, а также в его периодической заносчивости.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Мужская энергия Водолея часто проявляется в его склонности к действию, когда речь идет о том, чтобы изменить мир.

Водолеи очень щедры и предприимчивы , известны своей мятежной натурой.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы характеризуются стремлением к справедливости во всем. Весы уникальны тем, что их правящая планета — Венера, поэтому многие черты Весов на самом деле воплощают более женскую энергию. Однако их статус воздушного знака делает их мужественными.

Фактически, Весы — это мужское равновесие женской энергии Тельца, также управляемого Венерой. Там, где Телец более замкнут, Весы общительны. Там, где Телец застрял на своих путях, Весы более дипломатичны.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы — воздушный знак , известный своим интеллектом.

Близнецы на самом деле очень эмоциональны, как и многие женские знаки. Однако, поскольку мужские знаки демонстрируют внешнее проявление энергии, эмоциональная натура Близнецов часто проявляется в перепадах их настроения .

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Стрелец — авантюрист зодиакального знака, которым управляет удачливый Юпитер.

Стрельцы оптимистичны и страстны . Их интеллект и любопытство делают их хорошими путешественниками, поскольку они не могут долго оставаться на одном месте.

Их непрекращающаяся потребность в знаниях также делает их импульсивными и неорганизованными, поскольку они постоянно переключаются с одного дела на другое.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.