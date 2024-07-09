Астрология может быть чертовски хорошим инструментом, когда дело доходит до понимания поведения человека.

Этот знак зодиака, который излучает негативную энергию, печально известен тем, что зарабатывает на том, чтобы люди, которые чувствуют себя хуже него, чувствовали себя хуже.

Звезды — это наши ответы на все неизвестные знания, которые мы имеем о себе, своей семье, друзьях и т. д.

Вот почему знак зодиака Рак является самым жестоким в астрологии:

Раки жестоки, потому что они капризны. Не дайте этим водным знакам обмануть вас.

Раки считаются одними из самых жестоких людей в зодиакальном круге.

Эти раздражительные ребята сделают все, чтобы вы почувствовали себя полным дерьмом, если вы дадите им прекрасную возможность нанести удар.

В обычный день Раки считаются одними из самых любящих и заботливых людей, с которыми можно подружиться.

Быть водным знаком не всегда означает, что вы эмоциональный любвеобильный. Ваши эмоции могут варьироваться от суперсладких до безумно соленых.

Если Рак почувствует, что вы его предали, берегитесь его гнева.

Они, как правило, чрезвычайно властны, и если вы думаете, что можете легко ускользнуть от их глаз, они схватят вас своими болезненными когтями и будут щипать до тех пор, пока вы не дадите им вескую причину, по которой вы решили их проверить.

Знаки зодиака Рак очень сдержанны, когда дело касается проявления своих истинных чувств.

Если вы обнаружите, что тоскуете по любви Рака, вы заметите, насколько высока его стена.

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