Що не можна публікувати в соцмережах і яка активність може призвести до великих проблем, впоратись із якими буде потім вкрай складно.

Які дані і фотографії не можна публікувати на сторінках в соцмережах і що потрібно зробити прямо зараз, щоб захистити себе від втрати грошей, особистих даних, тощо.

«Не публікуйте це для вашої ж безпеки в соцмережах та за їх межами», - наголошують фахівці з кіберполіції.

Отже, які дані і фотографії не можна публікувати в соцмережах та загалом в Мережі:

По-перше, це особисті та фінансові дані.

«Шахраї можуть скористатися для отримання коштів/відкриття онлайн-рахунків на ім’я жертви, або для зламу паролів/викрадення облікового запису соцмережі», - попереджають в «BRAMA», проєкті, створеному кіберполіцією і волонтерами.

По-друге, не слід розголошувати майбутні подорожі, поширювати локації в соцмережах.

Також ні в якому разі не слід публікувати в соцмережах дописи про дорогоцінні покупки.

Від поширення фотографій дітей теж необхідно відмовитись.

Ще одна порада від кіберполіцейськийх - не варто обмінюватися конфіденційними даними, тим паче робочими.

Що не можна публікувати в соцмережах.

Як захистити себе в Інтернеті

Для того, щоб захистити себе в соцмережах і в Інтернеті вцілому слід дотримуватись таких чотирьох простих, але важливих правил:

Періодично переглядайте список друзів, видаляйте невідомих підписників.

Обмежте список підписників тими, кому довіряєте перегляд ваших публікацій.

Обмежте доступ до фотографій таким чином, щоб їх бачили тільки близькі.

Увімкніть багатофакторну автентифікацію для кожного акаунту, створюйте надійні, унікальні паролі.

Найголовніше правило, яке допоможе захистити себе в Інтернеті - контроль за інформацією, яку ви надаєте у мережі Інтернет.

Свої персональні дані можна надавати лише у випадку 100% впевненості у тому, що сторона, яка їх вимагає, є тим, за кого себе видає.

Що не можна публікувати в соцмережах

Як створити надійний пароль

Надійний пароль може запобігти доступу сторонніх осіб до облікового запису і має містити 12 або навіть 14 символів.

Для створення надійного паролю необхідно використати комбінацію великих і маленьих літер, цифр і символів. В надійному паролі не можна використовувати особисті дані – наприклад дату і рік народження, назву організації, в якій працюєте.

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